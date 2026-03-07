Bocce, a Buronzo il successo della Jolly Club

Giovedì sera si è concluso a Buronzo il torneo notturno a quadrette. La vittoria è andata alla Jolly Club, formazione composta da Enrico Fornaro, Paola Ramella Pezza, Antonio Garosi e Alessandro Pasqua.

Sconfitta in finale, con il punteggio di 8-13, l’altra squadra della Jolly Club composta da Maurizio Badini, Mirko Cortese, Tiziano Negri e Davide Dotti.

Terzo posto per la Jolly Club con Ivo Mazzon, Sergio Quaglia, Lorenzo Maria Gili e Gianmaria Marton e per la Valle Mosso Mossese con Daniele Mento, Mauro Didonè, Renzo Iacchini e Ivo Ferrari/Alessandro Comuzio.

Ha arbitrato Amedeo Monteferrario.