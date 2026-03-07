Scacchi, le squadre maschile e femminile dell'IC Andorno vanno alla fase regionale

Nel campionato provinciale di scacchi quest’anno sia la squadra femminile che quella maschile dell’Istituto Comprensivo di Andorno Micca si sono aggiudicate il secondo posto e parteciperanno alla successiva fase regionale che si disputerà a Leinì il 14 aprile.

Gli allievi sono stati preparati dal professor Glauco Pertel che da anni si dedica con passione a insegnare questo antico gioco di strategia che, oltre a potenziare la memoria e la capacità di calcolo, abitua al problem solving ed è proprio in quest’ottica che il prossimo anno verrà proposto in un corso che coinvolgerà i tre plessi di Andorno, Pralungo e Tollegno.



