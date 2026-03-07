Tappi, occhiali e vecchi cellulari: a Viverone il riciclo diventa solidarietà

A Viverone c'è particolare attenzione e sensibilità sui temi ambientali. Nelle scorse ore, il Comune ha diffuso alcuni interessanti dati sulla raccolta di particolari materiali effettuata nel 2025: nello specifico, 94,9 chili di tappi in plastica, 38,8 chili di quelli in sughero, 69 occhiali e 13 cellulari.

“Sembrano cose da buttare ma possono cambiare qualcosa – si legge nella nota del Comune - Tutti materiali che diventano aiuto concreto: supporto ad associazioni, progetti sociali, recupero e nuove opportunità per chi ne ha bisogno. Questo è il potere dei piccoli gesti fatti insieme. Hai già portato i tuoi tappi o i tuoi occhiali? Il punto di raccolta è di fronte all'ingresso degli uffici comunali”.

Entrando nei dettagli, si scopre che il recupero di tappi (plastica e sughero) giova all'opera di riciclaggio: vengono, infatti, consegnati a onlus e cooperative specifiche che, in un caso, dalla loro vendita, si ricavano i fondi necessari per supportare le proprie attività dedicate ai bambini affetti da disturbi dello spettro autistico. In altri casi, come i tappi in sughero, servono a creare pannelli isolanti utilizzando manodopera normalmente esclusa dal mercato del lavoro.

Per quanto riguarda la raccolta di cellulari, è ancora possibile estrarre minerali rari (come stagno, tungsteno e tantalio), la cui vendita verrà utilizzata per finanziare le attività del particolare istituto. Infine, gli occhiali da vista e da sole sono presi e riparati per donarli a chi ne ha bisogno ma non può permettersi di comprarli.