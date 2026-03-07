Iscrizioni aperte per la seconda edizione del Corso Base di Escursionismo organizzato da Nord Ovest ASD

 / SPORT

Giorgio e Valeria sono istruttori UISP, con alle spalle molte ore di attività e di insegnamento.

Al via la seconda edizione del Corso Base di Escursionismo organizzato da Nord Ovest ASD.

L’iniziativa si rivolge a tutti gli appassionati di camminata in ambiente naturale, sia a chi inizia a camminare, sia a chi lo fa da tempo ma vuole approfondire alcuni temi teorico-pratici per essere più preparato e consapevole durante le proprie escursioni.

“Attraverso questo corso vogliamo fornire ai partecipanti” dichiara Giorgio Bertucci, che insieme a Valeria Tonella accompagnerà i partecipanti durante le lezioni teoriche e pratiche “i primi elementi per muoversi in sicurezza in ambiente”.

Giorgio e Valeria sono istruttori UISP, con alle spalle molte ore di attività e di insegnamento. “Sui sentieri camminano sempre più persone e le statistiche del Soccorso Alpino registrano le conseguenze. Per questo riteniamo fondamentale un corso che si concentri su conoscenza e prevenzione, per far sì che l’escursione sia divertimento ed emozione”

Tre lezioni teoriche e le tre uscite in ambiente per approfondire aspetti dell’attrezzatura e dell’abbigliamento, dell’allenamento, di come “usare piedi e bastoncini” nel modo corretto. Elementi di cartografia, orientamento e meteorologia avranno il loro spazio, con particolare attenzione alla loro messa in pratica.

Valeria è convinta che le cose complesse vadano spiegate nel modo più comprensibile possibile e soprattutto sperimentate sul campo.

Ma forse stiamo dimenticando di dire una cosa importante: che camminare fa bene al corpo, che farlo insieme fa bene allo spirito, che affrontare temi nuovi fa bene alla mente.

Le lezioni teoriche si svolgeranno venerdì 13-20-27 marzo, dalle 21:00 alle 22:30 circa, a Ponderano, presso la sede di Nord Ovest ASD , e le lezioni pratiche in ambiente si svolgeranno sabato 14-21-28 marzo sui sentieri del nostro bel territorio Biellese.

