A Bielmonte si scia in notturna

Sabato 7 e domenica 8 marzo si può celebrare la Festa della Donna nel cuore dell’Oasi Zegna, tra panorami aperti, aria pura e la bellezza autentica delle montagne biellesi.

Un weekend da vivere interamente sulla neve: dalle prime discese del mattino fino all’emozione della sciata serale. Sport, natura e convivialità si incontrano in un’esperienza che unisce energia e atmosfera.

Per l'occasione, sabato 7 marzo sarà possibile sciare in notturna dalle 18.30 alle 20.30, lasciandosi avvolgere dal fascino delle piste illuminate e dalla suggestione della montagna sotto le stelle. Un momento unico, dove il silenzio della sera e la luce sulla neve creano un’atmosfera speciale.