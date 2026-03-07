Sandigliano saluta Giorgio Marchesi: il suo sorriso e la sua energia resteranno in tutti noi

Giovedì sera ci ha lasciati Giorgio Marchesi. Se n’è andato un uomo che era, nel senso più vero del termine, una forza della natura. Abitava a Sandigliano ma il suo dinamismo lo portava ovunque, che fosse tra le auto che tanto amava o sui sentieri di montagna che percorreva sempre di corsa.

Giorgio è stato un pilastro del nostro settore automobilistico. Insieme a Elisio Grosso e Giancarlo Pavan ha saputo trasformare una piccola realtà in un grande gruppo d’eccellenza, cambiando il modo stesso di fare concessionaria. Ma il successo non lo aveva cambiato: il suo tratto distintivo restava l'umanità. Lo ricordiamo tutti in officina, con la sua camminata veloce, la capacità di risolvere ogni problema in un attimo e, sopra ogni cosa, quel sorriso costante che metteva tutti a proprio agio.

Oltre al lavoro, c’era il suo amore immenso per la vita e per la sua famiglia. La moglie Antonella, insieme ai figli Federico e Alessia: gli sono rimasti accanto ogni singolo istante, con una dedizione totale, non lasciandolo mai solo fino all'ultimo. Era un uomo conviviale, uno che amava condividere la felicità con gli altri.

Lo si incontrava spesso a correre o in montagna, il suo posto del cuore, dove la sua velocità e il suo ottimismo erano contagiosi. Ed è proprio così che vogliamo ricordarlo: mentre cammina veloce, pronto a salutarci con la mano e a regalarci l'ennesimo sorriso. L'ultimo saluto a Giorgio si terrà oggi pomeriggio, sabato 7 marzo, alle 15 nella chiesa di Sandigliano.