Teens Basket Biella, sfida con il Torino con l’obiettivo tra le prime 4 del girone

La compagine arancioblù per la penultima giornata della regular season, reduce dalle due ultime vittorie prima contro Bra al Forum e sabato scorso corsara a Cirié, domenica incontrerà il Torino Teen Basket sconfitto all’andata 82-66. Confermasse il risultato anche domenica, il Teens potrebbe festeggiare la matematica certezza di essere tra le quattro squadre più forti del girone della serie C unica, salendo di fatto a 44 punti.

Squadra, staff e società riabbracciano Luca Trombetta e Lorenzo Cardani, ritornati a Biella nei giorni scorsi, pronti a dare il loro contributo non appena ci sarà il semaforo verde dallo staff medico preposto. Partita non scontata, ma da giocare con intensità, mentalità ed attenzione, anche perché, se le motivazioni sono alte in casa biellese, anche per i torinesi la partita può sancire una posizione migliore in classifica in vista dei playout.

Lo staff laniero predica pertanto concentrazione per tutti i 40 minuti per avere la meglio. Palla a due alle 18.