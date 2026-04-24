I gruppi di Gifflenga e Mottalciata protagonisti alla prima Giornata dei Camminatori Biellesi

Domenica 12 aprile, a Salussola, si è svolta la prima giornata dei Camminatori Biellesi, un evento che ha visto una grande partecipazione e un entusiasmo contagioso. Tra i protagonisti, i gruppi di cammino di Gifflenga e Mottalciata, realtà ormai consolidate e molto attive sul territorio.

Guidati con dedizione dai conduttori Liliano Cappa e Roberto Serra, i gruppi rappresentano un importante punto di riferimento per la promozione del benessere e della socialità. Le attività si svolgono regolarmente ogni lunedì e giovedì, con partenza dalle piazze principali dei due paesi, coinvolgendo sempre più cittadini.

La giornata è stata anche l’occasione per sfoggiare le nuove magliette dei gruppi, donate dalle associazioni di Mottalciata e stampate a cura delle amministrazioni comunali, che desiderano ringraziare sentitamente le associazioni per questo significativo gesto di supporto.

Il sindaco di Gifflenga Elisa Pollero e l’assessore di Mottalciata Paola Mastroberardino hanno espresso un sincero ringraziamento alle associazioni per la donazione, ai conduttori per l’impegno quotidiano e al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Biella, nella persona della dottoressa Vettorello, per aver promosso la nascita dei gruppi di cammino e per il costante monitoraggio delle attività.

"Si ringrazia inoltre il sindaco di Mottalciata Teresa Ottino per l’attenzione alle iniziative sul territorio -sottolinea Pollero - Un ringraziamento speciale va infine a tutti i partecipanti: è davvero significativo vedere come queste esperienze stiano crescendo e consolidandosi, contribuendo a diffondere stili di vita sani e a rafforzare, giorno dopo giorno, passo dopo passo, il senso di comunità e di inclusione nei nostri territori".