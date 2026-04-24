TeamVolley, trasferta a Settimo per il 7° posto

Penultima trasferta della stagione di Serie B2 nazionale per il TeamVolley Lessona. Le biancoblu saranno di scena - sabato alle 21 - al PalaSanBenigno di Settimo Torinese, contro Lilliput Pallavolo . La partita è importante per la mini-volata verso il settimo posto.

A presentare l'impegno è Ivan Turcich: «Di sicuro dobbiamo tirare un po' le somme. Siamo tutti d'accordo: questo non era il posizionamento di classifica che ci aspettavamo ma, come sempre, il campo parla. Ci attendono due sfide importanti in ottica settimo posto, la priorità è tuttavia quella di riuscire a completare l'annata nel miglior modo possibile. Rimane qualche rimpianto in merito ai punti persi in giro, anche perché in questo momento stiamo dimostrando che avremmo potuto ambire a qualcosa di più. In queste ultime gare che chiudono la stagione ne approfitteremo per iniziare a piantare i semi per la prossima. Avremo modo di provare combinazioni e modi differenti di approcciare la sfida, in termini di organico e di richieste tecnico-tattiche. Non conta l'avversario, ma solo la nostra metà-campo. Facciamo il possibile per vincerle tutte».

Aggiunge la banda Martina Bordignon: «La trasferta a Settimo sarà sicuramente impegnativa, ma ci arriviamo con tanta voglia di fare bene. L’obiettivo principale è portare a casa punti importanti, perché ci teniamo a classificarci nella migliore posizione possibile. Sappiamo che non sarà semplice, ma stiamo lavorando bene in allenamento e lo dimostrano le ultime gare. Non sempre abbiamo fatto punti ma sicuramente la pallavolo che stiamo giocando è migliore rispetto a qualche mese fa».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 25/4, ore 21. PalaSanBenigno di Settimo T.se (TO)

Lilliput Pallavolo - TEAMVOLLEY LESSONA

Prima Divisione TST - Ottavi di finale [Ritorno]

Domenica 26/4, ore 18.30. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY - Sammaborgo Uno