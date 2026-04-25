Basket Femminile Biellese, beffa salvezza: Arona rimonta e rimanda tutto allo spareggio decisivo

Tutto da rifare in casa Basket Femminile Biellese. La squadra senior fallisce il primo spareggio salvezza e si complica la strada per la permanenza in Serie B.

Dopo aver espugnato otto giorni prima il palazzetto di Arona, nella gara di ritorno le ragazze biellesi hanno sciupato il vantaggio di otto punti e si sono fatte rimontare in casa perdendo 55 a 43.

E' stata una prestazione ben al di sotto della qualità dimostrata durante l'anno, complice anche un'avversaria aggressiva che non aveva niente da perdere, con percentuali di realizzo da capogiro, ma soprattutto tanta tensione che non ha mai abbandonato le padrone di casa.

Dopo una buona partenza, subito 6 a 2 per le biellesi, Arona ha iniziato a sfruttare le sue lunghe, che diversi centimetri davano alla ragazze di coach Bertetti. Due falli a testa alla fine del primo quarto per Guzzon e Senesi limitavano le rotazioni e Biella affiancava la stanchezza al nervosismo.

Dopo aver peso i primi tre periodi e sotto di 14, Trucano e compagne avevano un sussulto d'orgoglio nell'ultimo quarto. Rosicchiavano punti e si portavano a -8, perfetta parità con la gara d'andata.

Quando pareva che le ragazze biellesi riuscissero a compiere un'altra impresa come già sovente ci hanno abituato, la confusione di minuti finali diventava decisiva. Un fallo antisportivo contro Arona non ben sfruttato e una palla che diventava sempre più bollente portavano al risultato finale che decretava la meritata salvezza per le novaresi e un turno supplementare per la Bfb.

In attesa di conoscere l'avversaria, verosimilmente Lapolismile dopo la sconfitta in gara 1, coach Bertetti dovrà lavorare sulla testa delle ragazze. Ci sono tutti i presupposti per pensare in positivo, avendo superato le torinesi in campionato sia all'andata che al ritorno seppur di pochissimo, ma l'ultima sfida dimostra che nel basket nulla è scontato.