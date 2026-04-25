Ladri “arrampicatori” in azione a Cossato: colpo in via Paruzza e fuga col bottino

Nella giornata di ieri si è verificato un furto in abitazione in via Paruzza a Cossato.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero introdotti nell’alloggio arrampicandosi su una grondaia e accedendo all’interno attraverso una porta finestra. Una volta entrati, avrebbero rovistato in più stanze dell’appartamento, mettendo a soqquadro i locali alla ricerca di oggetti di valore.

Dall’abitazione sarebbero stati asportati alcuni monili, mentre resta in fase di quantificazione l’entità complessiva del bottino.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del colpo e risalire agli autori del furto.