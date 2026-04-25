Biella, 1° Campionato Summer Padel: aperte le iscrizioni

Il Centro Sportivo Italiano – Comitato territoriale di Biella organizza il 1° Campionato Summer Padel a squadre CSI Biella, iniziativa che prevede anche l’accesso alle fasi regionali e nazionali.

La manifestazione è riservata a un massimo di 12 squadre, ciascuna composta da non più di 5 atleti, ed è aperta a giocatori di terza, quarta e quinta fascia, oltre ai non classificati FITP. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato a sabato 2 maggio 2026. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Pier al numero 3478460332 oppure scrivere all’indirizzo biella@csi-net.it.

"Una nuova occasione di partecipazione per gli appassionati di padel del territorio, all’interno di una competizione strutturata con sbocchi anche oltre l’ambito locale".