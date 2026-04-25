Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley si ferma ai quarti: il Valsesia passa il turno

Presso la Palestra Comunale di Salussola, davanti a una cornice di pubblico calorosa e partecipe, i ragazzi di casa hanno lottato su ogni pallone, cedendo però il passo agli avversari con il punteggio finale di 1-3.

La partita è stata caratterizzata da un equilibrio estremo nei primi due parziali. Entrambi i set si sono decisi nelle battute finali, con il Valsesia più cinico nel chiudere i punti decisivi, portandosi sul doppio vantaggio con un doppio 23-25.

Nel terzo set è arrivata la reazione d'orgoglio del Salussola: una prova di carattere che ha permesso ai padroni di casa di accorciare le distanze vincendo la frazione 25-23. Tuttavia, lo sforzo fisico e mentale profuso non è bastato a completare la rimonta. Nel quarto set, il Valsesia ha ripreso il comando delle operazioni, chiudendo i conti con un netto 17-25 e conquistando il passaggio del turno.