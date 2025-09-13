Tante cose da fare a Biella sabato 13 e domenica 14 settembre

Sabato 13 settembre

- Pollone, Trofeo Jean Marc Mosca, 15,30 minigiro, festa patronale Sant'Eusebio Prete, alla sera Pollone Night party

- Biella, Festa San Maurizio

- Benna, 13,30 gara di bocce

- Cossato, Villa Ranzoni, Mostra collettiva di pittura

- Viverone, 11° Waterfestival

- Biella, appuntamento alle ore 10 in piazza Battistero, "Corteo rumoroso a Biella"

- Valdilana, “Inferno, nel cuore della selva”

- Biella, Oropa Music Festival

- Brusnengo, Assaggi di Pro Loco

- Borriana, festa di fine estate, 17, 45 concerto Tramonto in Musica

- Occhieppo Inferiore, Cascina San Clemente, dalle 20 Sagra della SALSICCETTA di San Clemente

- Ronco, Sagra Pailet

- Biella, Chiesa della SS. Trinità, dalle 18 HARMONIE BIELLESI

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, dalle 17 Incontro e Visita Guidata alla mostra VIAGGIO, Orizzonti, Frontiere, Generazioni

- Salussola Monte, via Duca d’Aosta n. 7, dalle 15 Corso di Acquerello

- Masserano, via Roma 188, dalle 18 "Noir a Palazzo" - Palazzo dei Principi, Emilio Martini presenta "Le indagini del commissario Bertè" LA NUMERO UNO

- Gaglianico, Gajanin ant al jardin serata di festa in giardino in piazza Avignone dalle 19.30

- Bielmonte, Oasi Zegna, dalle 9 alle 14 Panoramica Zegna - Valdilana Outdoor

- Verrone, 10 anni di Falseum

- Giardino Botanico di Oropa, dalle 15,30 Pollicini verdi: laboratorio per bambini al Giardino Botanico di Oropa

- Viverone, Anfiteatro Pozzo, dalle 17,30 Panorami Sonori al Castello di Roppolo

- Valdilana, Santuario Brughiera, "Un passo alla Volta Insieme" partenza alle 10

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Fiera di San Bartolomeo

- Sordevolo, Il Cammino di Oropa in E-MTB

- Candelo, La Fiera della Parola e delle Emozioni

Domenica 14 settembre

- Biella, Corsa della speranza partenza 9,30 dalla sede

- Verrone, 10 anni di Falseum

- Biella, Cittadella Biellese dello Sport

- Biella, piazza Vittorio Veneto "Giustizia e Sicurezza"

- Candelo, dalle 10 alle 18 "Frammenti di Medioevo". Evento creato da M.A.R.E.S aps con l'indispensabile partecipazione dell'associazione "il mastio", il patrocinio del Comune di Candelo, con la collaborazione del comune di Levone, la scuola di ballo "Mambo Forrò" e le associazioni "culturalmente" e "centro documentazione Ricetti".

- Mongrando, Bulli e Pupe con la Coda festeggia un anno

- Viverone, 11° Waterfestival

- Biella, “Paesaggi biellesi. Montagna collina e pianura”.

- Ronco, “Inferno, nel cuore della selva”

- Cavaglià, “Andar per Borghi, Castelli e Colline”

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10,30 Fuori Orticolario

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10,30 Fuori*Orticolario Sentieri d'erbe

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Fiera di San Bartolomeo

- Oropa, Giardino Botanico, dalle 15,30 Visita guidata all'Oasi WWF Giardino Botanico

- Museo del Bramaterra, Sostegno fraz. Casa del Bosco, dalle 14,30 Laboratori di decorazione ceramica a 2° fuoco

- Biella, Oropa Music Festival, concerto di Gran Galà

- Sordevolo, Il Cammino di Oropa in E-MTB

- Vigliano, passeggiata di fine estate, ritrovo 9 in biblioteca

- Piedicavallo - Rifugio Rivetti

- Biella Oropa, Raduno nazionale cane da pastore ore 10,30, ritrovo piazza Ravera 8,30, partenza alle 10

- Biella, Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta quest’anno alla sua ventiseiesima edizione. A Biella Piazzo sarà possibile visitare la Sinagoga alle 15.00, alle 16.00 e alle 17.00. L’ingresso è gratuito e non occorre prenotazione: basta presentarsi in Vicolo del Bellone 3 negli orari indicati.

- Pollone, piazza San Rocco ore 16 concerto Orchestra dei Popoli, festa patronale Sant'Eusebio Prete

- Ronco, Sagra Pailet

- Brusnengo, Assaggi di Pro Loco, passeggiata in Vespa e moto d'epoca partenza alle 10

- Occhieppo Inferiore, festa della Natività

- Ricetto di Candelo dalle ore 10 alle 18, il Dott. Mauro Sapellani terrà due conferenze sulla Storia dei Tarocchi e sulla Tarologia

- Biella, Palazzo Ferrero Festa del Libro Voci di Donne dalle 14,30

- Gaglianico, intitolazione impianto sportivo Ivano Mazzali 11,15

MOSTRE

- Ultimo weekend per poter visitare le 15 mostre che compongono il percorso espositivo della 6a edizione di Viaggio nelle sedi espositive di Palazzo Ferrero, Palazzo Gromo Losa e Lanificio Maurizio Sella con il seguente orario di apertura: sabato 13 e domenica 14 settembre, dalle 10 alle 19.

- Biella, via Seminari, 3, fino al 28/09 Dialoghi. Longoni Balla Mirò e altri Maestri dal Museo del Territorio Biellese

- Campiglia Cervo, Santuario di San Giovanni d'Andorno, fino al 28/09 Mostra "La Bürsch in cartolina", Orario: dalle 14.30 alle 18.30

- Valdilana, loc. Soprana, ex Mulino Susta, fino al 28/09 Mostra fotografica