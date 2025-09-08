Vigliano, è tutto pronto per la prima passeggiata di settembre

A Vigliano Biellese è tutto pronto per la prima passeggiata, in programma per domenica 14 settembre. Il percorso prevede i dolci profili collinari che circondano il paese proprio per riscoprire un patrimonio naturalistico spesso trascurato ma ricco di fascino e biodiversità.

Durante la passeggiata, condotta dalla guida escursionistica ambientale Pietro Ostano, si attraverseranno sentieri facili immersi nel verde, con brevi soste dedicate all’osservazione della flora tipica locale e alla lettura del paesaggio.

La camminata si svolge a ritmo tranquillo, su fondo misto ma sempre accessibile, senza dislivelli significativi, ed è adatta anche a chi ha poca esperienza escursionistica. Il ritrovo è alle 9 in biblioteca, con partenza alle 9.30 e rientro previsto tra le 12.30 e le 13. A seguire un piccolo rinfresco gratuito per tutti i partecipanti.

La partecipazione alle passeggiate è gratuita ma i posti, per ragioni organizzative sono limitati. È obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 340/2551225.