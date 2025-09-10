A Benna un we di sport

Come tradizione, le associazioni Sport Folclore e Bocciofila San Secondo Bennese in collaborazione con AS Gaglianico 1974, col patrocinio del Comune di Benna, propongono due giorni di iniziative sportive: si inizia venerdì con la sedicesima edizione della "Camminata dei cinque ponti" corsa su strada non competitiva, con la quarta Camminata ludico motoria aperta a tutti su un percorso di circa 6 km e con il mini giro di 600 metri, riservato ai ragazzi sino ai 13 anni.
Sabato pomeriggio, invece, sarà la giornata dedicata alla gara di bocce, una gara con 40 formazioni, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Clelio Angelino Biella.
Tutte le info e i dettagli, nei volantini allegati.
Si ringraziano i numerosi sponsor che con il loro sostegno aiutano ad organizzare questo weekend di eventi per fare del bene.