Natale Solidale 2025 a Biella, non il classico regalo ma una borsa della spesa

Anche quest’anno a Biella torna l’iniziativa “Natale Solidale 2025”, promossa dall’Associazione di Volontariato La Rete e in collaborazione con Caritas. L’invito è semplice ma significativo: invece del classico regalo, si può donare una borsa della spesa o sostenere il progetto sociale “Tutti x Tutti”.

Chi desidera partecipare può consegnare alla Mensa “Il Pane Quotidiano” una borsa con generi alimentari di prima necessità. Tra gli alimenti richiesti: pasta corta, olio, legumi in scatola (piselli, fagioli, lenticchie), tonno, pelati, formaggio grana e spezie.

Un gesto concreto per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà, rendendo il Natale più sereno per tutti.

È possibile contribuire anche economicamente al progetto “Tutti x Tutti”, volto a costruire una rete di supporto oltre al cibo. L’iniziativa promuove salute, cura della persona e benessere personale, creando relazioni e attività di supporto per chi ne ha bisogno.

Per contribuire, i donatori possono effettuare un bonifico all’IBAN:

IT02M0608522300000013890039

Intestato a: Associazione di Volontariato La Rete

Causale: Tutti x Tutti

Chi lo desidera riceverà un biglietto di ringraziamento, utilizzabile anche come biglietto di auguri.

Per informazioni è possibile scrivere a: larete.biella@libero.it