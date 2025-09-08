Andar per Borghi, Castelli e Colline: tappa anche a Cavaglià

Domenica 14 settembre si terrà l’evento “Andar per Borghi, Castelli e Colline”, un percorso affascinante che condurrà i visitatori alla scoperta di tre dimore storiche del Piemonte: il Castello di Moncrivello, la Fortezza di Verrua Savoia e Villa Salino a Cavaglià. Un’occasione unica per vivere una giornata all’insegna della storia, dell’arte e del paesaggio, grazie a un format che unisce visita culturale e valorizzazione del territorio.