Pollone celebra Pier Giorgio Frassati con musica, arte e architettura

Prosegue il calendario di iniziative dedicate a Pier Giorgio Frassati, a pochi giorni dalla sua canonizzazione del 7 settembre. Nell’ambito del progetto Frassati 2025 – Biella, promosso dal Comitato Frassati 2025 e dalla Diocesi di Biella, la comunità potrà partecipare a due eventi gratuiti che intrecciano musica, storia e spiritualità.

Venerdì 12 settembre – Villa Ametis e il jazz in piazza

Alle 21:00 in Piazza Vincenzo Delleani (Pollone), si terrà la conferenza “L’arte e l’architettura di Villa Ametis”, a cura dell’architetto e docente Michele Cerruti But, Coordinatore Accademico di Accademia Unidee – Fondazione Pistoletto. La serata offrirà un viaggio tra architettura, arti visive, storia sociale e cultura materiale legate alla storica residenza estiva della famiglia Frassati.

Seguirà la performance musicale del gruppo Jazz from Sky – Opificiodellarte, con Gabriele Ferro (chitarra), Paolo Grappeggia (contrabbasso) e Stefano Melis (sax), che arricchirà l’incontro con sonorità raffinate e suggestive.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso le ex scuole elementari.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Domenica 14 settembre – La Piccola Orchestra dei Popoli in concerto

Alle 16:30 in Piazza San Rocco (Pollone) sarà protagonista la Piccola Orchestra dei Popoli, progetto della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. Il gruppo riunisce musicisti di diverse nazionalità e religioni in un’esperienza di convivenza resa possibile dalla musica, che diventa testimonianza concreta della bellezza dell’incontro con l’altro.

Il concerto nasce dal progetto Metamorfosi, che trasforma le barche dei migranti approdate a Lampedusa, destinate alla rottamazione, in strumenti musicali realizzati dalle persone ristrette nella Casa di Reclusione di Milano Opera.

Tra i musicisti in programma: Pietro Boscacci (violino del mare, Italia), Issei Watanabe (violoncello del mare, Italia), Renata Mezenov (chitarra del mare, voce – Cuba), Mira Zonja (voce – Albania), Shinobu Kikuchi Shin in (voce – Giappone), Sever “Persic” Iancu (fisarmonica – Romania), Arup Kanti Das (tabla, udu, voce – India), Ghazi Makhoul (liuto del mare, voce – Libano). La direzione artistica è affidata a Ciro Menale.

La giornata inizierà alle 12:30 con un pranzo comunitario, organizzato dalla Pro Loco Pollone (per info e prenotazioni: 3665918198). In caso di maltempo, il concerto si terrà presso la Parrocchia di San Eusebio Prete.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.