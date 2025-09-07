Pollone, al via la 24ª edizione del Trofeo Jean Marc Mosca

Torna anche quest’anno il Trofeo Jean Marc Mosca, giunto alla sua 24ª edizione, organizzato dal Gruppo A.N.A. e dalla Pro Loco di Pollone, in concomitanza con la festa patronale di San Eusebio, con il patrocinio del Comune di Pollone. La manifestazione, nata nei primi anni Duemila in memoria di un giovane compaesano prematuramente scomparso, si svolgerà nelle giornate di giovedì 11 settembre e sabato 13 settembre 2025.

Giovedì 11 settembre: corsa e camminata per le vie del paese

La prima giornata sarà dedicata a una corsa non competitiva e a una camminata ludico-motoria serale di 5 km lungo le vie di Pollone. L’evento è aperto a tutti e i minorenni potranno partecipare solo se accompagnati.

Il ritrovo è fissato alle ore 18:00 presso il Municipio di Pollone, con partenze scaglionate: alle 19:15 la camminata, alle 19:30 la corsa.

Al termine, presso l’oratorio di Pollone, si terrà un pasta party aperto a tutti.

Sabato 13 settembre: spazio ai più piccoli

Il programma riprenderà sabato con il tradizionale Minigiro, giunto alla 27ª edizione, riservato a bambini e ragazzi dai 0 ai 14 anni. Il ritrovo è fissato alle ore 15:30 in piazza San Rocco, da dove prenderà il via il mini circuito allestito all’ingresso del Parco della Burcina di Pollone.

La giornata si concluderà con una merenda e la distribuzione dei premi.

Per ulteriori informazioni: 335.5270314 – 015 61257.