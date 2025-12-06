Monterosa Ski: tutte le novità della stagione invernale ad Alagna Valsesia FOTO

La stagione invernale 2025-2026 si apre ad Alagna Valsesia con un programma vario e ben strutturato, pensato per valorizzare il territorio e offrire ai visitatori esperienze che uniscono cultura, enogastronomia, attività sulla neve e servizi dedicati alla mobilità turistica. Un calendario ricco di appuntamenti che accompagnerà ospiti e residenti da dicembre ad aprile.

Visite all’Istituto di ricerca “Angelo Mosso”

Il fascino della ricerca scientifica in alta quota torna protagonista grazie alle visite guidate allo storico Istituto “Angelo Mosso”, situato al Passo dei Salati. L’iniziativa consente di raggiungere la struttura con un breve tratto sulla neve, accompagnati dalle guide, e di scoprire gli ambienti in cui sono state condotte importanti ricerche scientifiche.

La visita permette di approfondire il contesto in cui nasce la stazione di ricerca, il ruolo che ha avuto nello studio delle condizioni d’alta quota e la complessità di svolgere attività scientifica a quasi 3.000 metri di altitudine.

Tutti i dettagli operativi e le informazioni complete sono disponibili sul sito ufficiale: https://monterosaski.eu/eventi/visite-museo-angelo-mosso-alagna-2025-2026-28112

Cene in quota nei rifugi di Alagna

Per chi desidera abbinare gusto e paesaggio, le cene in quota rappresentano un’occasione privilegiata per vivere la montagna al calar della sera. Grazie agli impianti di risalita, è possibile raggiungere comodamente i rifugi di Pianalunga, dove gli ospiti vengono accolti da ambienti caldi e panorami unici.

Le serate propongono piatti della tradizione valsesiana e atmosfere suggestive, tra neve, silenzio e cielo stellato. Ogni rifugio presenta la propria offerta gastronomica e la prenotazione è necessaria per definire il menù scelto.

Il calendario completo delle cene, i ristoranti aderenti e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito ufficiale: https://monterosaski.eu/eventi/cene-eventi-quota-alagna-valsesia-2025-2026-25151

Sciate serali al Wold

Le sciate serali offrono un modo alternativo e affascinante per vivere le piste di Alagna Valsesia. Nelle due serate dedicate, il Wold si illumina appositamente per accogliere sciatori e appassionati che desiderano vivere la montagna in un contesto più intimo e diverso dal solito.

La presenza dei maestri della Scuola Sci & Snowboard Alagna rende l’esperienza adatta anche a chi vuole migliorare la tecnica o muovere i primi passi sotto la loro guida. L’atmosfera è resa ancora più piacevole dalla possibilità di fermarsi presso il bar ristorante della zona.

Tutte le informazioni utili, comprese le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito ufficiale: https://monterosaski.eu/eventi/sci-serale-2025-alagna-valsesia-wold-28092

Ski Bus: navette gratuite in Valsesia e nelle vallate del Monterosa

Per facilitare gli spostamenti durante la stagione invernale, è attivo il servizio Ski Bus gratuito, che collega le principali località della Valsesia con Alagna, il Wold e gli impianti Monterosa Ski. Le linee operano con un programma articolato tra feriali, festivi e periodi di maggiore affluenza.

Oltre alla Valsesia, anche la Val d’Ayas e la Valle di Gressoney dispongono di navette interne gratuite e collegamenti tra le frazioni principali, offrendo un servizio utile per chi vuole raggiungere piste, impianti e centri abitati senza utilizzare l’auto.

Gli orari completi delle linee, le fermate attive e il calendario dei servizi sono disponibili sul sito ufficiale: https://monterosaski.eu/ski-bus-19400