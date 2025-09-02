Oropa Music Festival 2025: quattro giorni di musica tra arte, inclusione e bellezza

Dall'11 al 14 settembre 2025 torna l’Oropa Music Festival, diretto dal concertista Federico Gad Crema, con un programma di prestigio internazionale, ricco di innovazione e una forte vocazione sociale.

Il festival, che si svolge ai piedi di una delle valli più suggestive d’Europa, accoglie ogni anno solisti affermati e giovani talenti provenienti da tutto il mondo, con concerti ospitati in luoghi simbolici del territorio biellese:

- 11 settembre, ore 21.00 – Basilica Antica, Santuario di Oropa;

- 12 settembre, ore 18.30 – Casa Sella, Lessona;

- 13 settembre, ore 18.30 – Villa Era, Vigliano Biellese;

- 14 settembre, ore 18.30 – Palazzo La Marmora, Biella – Grand Closing Gala.

L’Oropa Music Festival è anche la sede del Peace Orchestra Project, un’iniziativa che utilizza il linguaggio della musica classica per promuovere integrazione, solidarietà e trasformazione sociale. Nel 2023 l’orchestra ha riunito oltre 80 musicisti, tra i 18 e i 25 anni, provenienti da 17 Paesi e 4 continenti, portando il proprio messaggio di pace in sale prestigiose come la Philharmonie de Paris e l’Auditorium Manzoni di Bologna.

Tra i musicisti di questa edizione figurano giovani interpreti di spicco come Lora Markova, Coco Tomita, Miguel Elrich, Felix Rosenboom, Angelica Antonini, insieme a Luca Buratto e allo stesso Federico Gad Crema. Un gruppo di artisti destinato a dare vita a serate di intensa emozione e qualità interpretativa.

Gli eventi a ingresso gratuito prevedono prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite, mentre i concerti a pagamento avranno biglietti disponibili sia online che presso Cigna Dischi (Via Italia 10, Biella).

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale: www.oropamusicfestival.com .