Torna a Biella la Corsa della Speranza

Il conto alla rovescia è cominciato per la ventunesima edizione della Corsa della Speranza, l’appuntamento con sport e solidarietà che ogni settembre il Fondo Edo Tempia propone per passare una giornata sulle strade della città a sostegno della ricerca sul cancro.

Fin dalla prima edizione infatti l’evento destina i proventi ai laboratori che quotidianamente a Biella operano nello studio di diagnosi più accurate e cure più efficaci per i tumori. Il programma di domenica 14 settembre ricalca quello dell’edizione del ventennale dello scorso anno: partenza e arrivo saranno in via Malta 3, all’ombra della grande villa che è sede del Fondo Edo Tempia e di uno dei due laboratori di ricerca, quello di genomica.

Cambia solo l’orario della partenza, anticipato alle 9.30 mentre alle 9 ci sarà il minigiro riservato a bambine e bambini su un anello corto. Più lungo è, ovviamente, il tracciato per chi ha gambe più adulte e allenate: saranno percorsi circa 5 chilometri senza salite o particolari difficoltà. Il passo è libero e non c’è classifica ma come a ogni edizione ci sarà chi sprinterà per tagliare il traguardo per primo.

Le iscrizioni si aprono lunedì 8 settembre: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 fino a venerdì 12 nella sede del Fondo Edo Tempia di via Malta 3 lo staff della corsa è a disposizione per consegnare il pacco gara in cambio della quota che è rimasta ferma a 10 euro per gli adulti e 5 per i bambini. Il pezzo pregiato nello zainetto è la maglietta da collezione, sempre diversa da un’edizione all’altra della Corsa della Speranza. Ma ci saranno anche i prodotti per la salute della pelle di Rilastil, sostenitrice dell’evento. Per chi non si riuscirà a iscrivere in anticipo, la postazione in via Malta 3 sarà a disposizione domenica mattina a partire dalle 8,30.

Qui verranno anche posti i timbri sul “passaporto solidale”, la tessera inaugurata quest’anno che premia chi partecipa a più eventi in cui il podismo si mescola al sostegno di buone cause. L’idea è del gruppo Taparun, fedele ospite della corsa del Fondo Edo Tempia, che a fine stagione assegnerà un riconoscimento ai più presenti tra gli appassionati alle manifestazioni del calendario fatto di 19 date iniziato in inverno. Al traguardo di via Malta poi, per riprendersi dopo la fatica, ci sarà il ristoro con panini e tè caldo. Il tracciato attraversa tutta la città: si parte da via Malta, si percorrono via Marconi, viale Carducci, viale Matteotti, via Mazzini e via Garibaldi per poi puntare in direzione sud attraverso via Moro, via Delleani e via Torino. Il passaggio di viale Macallè segna l’inizio della risalita verso il centro lungo via Rosselli, via La Marmora, via Bona, via Pietro Micca e il passaggio in piazza Martiri dove la Corsa della Speranza s’intreccerà con la Cittadella biellese dello sport, un evento in cui società e discipline sportive si mettono in vetrina, con il patrocinio del Comune.

L’ultimo sprint è lungo via Dante, via Repubblica e via Marconi per il ritorno in via Malta. Non ci sarà la passerella in via Italia, interessata proprio nei giorni della corsa dal possibile avvio dei lavori per il rifacimento della pavimentazione.