Biella, Cittadella dello Sport: "L’occasione per fare squadra" FOTO

"Squadra che vince non si cambia", ma Biella vede oltre la competizione: lo sport è uno strumento di crescita, educazione, sviluppo, occasione per socializzare. È con questo spirito che nella mattinata di mercoledì 10 settembre, a Palazzo Oropa, è stata presentata la nuova edizione della Cittadella Biellese dello Sport, in programma domenica 14 settembre 2025 in Piazza Martiri della Libertà. Dalle ore 9 alle 18, il cuore della città si trasformerà in una grande piazza dello sport, aperta a famiglie, giovani e cittadini di tutte le età, con stand, dimostrazioni pratiche e momenti di coinvolgimento curati da decine di società sportive del territorio.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Biella, si conferma un appuntamento centrale per la vita della comunità, capace di mettere in rete federazioni, associazioni dilettantistiche, enti di promozione e singoli atleti. Dopo il successo delle passate edizioni, l’amministrazione ha scelto di rilanciare il progetto, valorizzandolo ulteriormente come vetrina per l’ampio e vivace panorama sportivo biellese.

«Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente la Cittadella Biellese dello Sport - dichiara il Sindaco Marzio Olivero - un evento che esprime al meglio lo spirito dinamico e partecipativo del nostro territorio. Valorizzare lo sport significa investire nel benessere dei cittadini, nel senso di comunità e nella formazione dei più giovani. È un’occasione fondamentale per attrarre e trattenere i ragazzi, offrendo loro discipline e opportunità capaci di formare non solo atleti ma cittadini consapevoli. Negli anni, grazie alla visione dell’assessore Moscarola, Biella ha saputo guardare con attenzione al futuro degli impianti sportivi, oggi tra i migliori in Piemonte in rapporto alla popolazione. Insieme, istituzioni e associazioni, stiamo costruendo una città viva e inclusiva, dove lo sport diventa la tessera di un puzzle più ampio, fatto di educazione, salute e coesione sociale».

«La Cittadella Biellese dello Sport rappresenta una straordinaria vetrina per le numerose realtà del nostro territorio - dichiara Giacomo Moscarloa, assessore allo Sport - Crediamo profondamente nell'attività fisica come motore di crescita, socialità e inclusione, ed è proprio per questo che sosteniamo con convinzione un evento capace di avvicinare cittadini e associazioni, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. Questa domenica vogliamo far conoscere a famiglie e ragazzi l’enorme varietà di possibilità che il Biellese offre: molte discipline non sono ancora note a chi non pratica sport, ma possono rivelarsi occasioni di scoperta e di passione. Lo sport è uno strumento educativo straordinario: insegna resilienza, benessere e felicità individuale, prevenendo tante problematiche legate alla sedentarietà. Deve continuare a essere un ponte tra generazioni, un catalizzatore di relazioni e un investimento per il futuro della nostra comunità».

«Domenica sarà una giornata di festa, un momento per mettere in piazza il grande patrimonio sportivo del nostro territorio - dichiara l'organizzatore Mario De Nile - Le associazioni hanno risposto con entusiasmo e noi vogliamo dare ai ragazzi l’opportunità di divertirsi, provare, conoscere da vicino allenatori ed educatori che con passione li accompagnano nella crescita personale e atletica. È l'anno zero: grazie alla collaborazione con l’Ufficio Sport e al sostegno dell’amministrazione, possiamo dimostrare che la rete funziona e ha una sua logica. Lo sport deve essere vissuto a 360 gradi, come occasione di incontro e di inclusione. Per i giovani che non hanno ancora trovato la loro strada, domenica sarà l’occasione per scoprire un ambiente sano, con società solide, ottimi impianti e valori educativi forti. Il nostro obiettivo è attrarre nuove generazioni, contrastare la sedentarietà e far capire che i problemi non sono ostacoli insormontabili: lo sport insegna che ogni difficoltà può trasformarsi in opportunità».

Le associazioni sportive, presenti numerose alla conferenza, hanno ribadito la loro disponibilità a collaborare e a fare rete, riconoscendo al Comune il lavoro svolto sul fronte dei grandi impianti e degli eventi di richiamo. Allo stesso tempo, hanno lanciato un appello per una maggiore attenzione alle società più piccole, che rappresentano la linfa vitale dello sport di base e che ogni anno si trovano a fronteggiare costi di gestione significativi, anche per il mantenimento degli impianti minori. Un sostegno più mirato, secondo le realtà coinvolte, permetterebbe di garantire continuità all’offerta sportiva e di ampliare le opportunità per i giovani.