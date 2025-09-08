Viaggio, Orizzonti, Frontiere, Generazioni: a Biella l'ultimo weekend espositivo

Ultimo weekend per poter visitare le 15 mostre che compongono il percorso espositivo della 6a edizione di Viaggio nelle sedi espositive di Palazzo Ferrero, Palazzo Gromo Losa e Lanificio Maurizio Sella con il seguente orario di apertura: sabato 13 e domenica 14 settembre, dalle 10 alle 19.

Gran finale con visita guidata per il 13, alle 17, con Incontro e Visita Guidata alla mostra Viaggio a cura di Lisa Mikelle Standbridge. L’incontro sulla fotografia sperimentale sarà presentato da L. Mikelle Standbridge, artista e fondatrice di Casa Regis - Centro per l’Arte e la Cultura Contemporanea.

Un breve viaggio di alcune tendenze dell’esposizione fotografica alternativa, una descrizione del proprio percorso creativo dell'autrice, e un’introduzione alla prossima mostra a Casa Regis. Seguirà una visita guidata delle opere di Standbridge in mostra a Palazzo Gromo Losa.