“Essere o non essere” al teatro Odeon di Biella, per festeggiare i cento anni di UCAB

C'è grande attesa per l'evento del Centenario di UCAB che si terrà venerdì sera (20 giugno 2025) al Teatro Odeon di Biella.

A cento anni esatti dalla fondazione dell'Unione Ciclo Alpina Biellese (denominazione di cui UCAB è l'acronimo), la più importante associazione ciclistica biellese andrà in scena con lo spettacolo " Essere o non essere " a cui prenderanno parte artisti, atleti e musicisti biellesi, "perché" spiega il Presidente, Filippo Borrione, "Arte, Cultura e Musica sono sempre state, oltre allo Sport, nel DNA della nostra società”.

A poche ore dall'evento è proprio il Presidente a rivelare qualche particolare in più sulla serata, in cui si esibiranno gli artisti di Teatrando, i ginnasti e gli schermitori della Pietro Micca di Biella, il gruppo di danza aerea e spettacoli circensi 6Memos e poi ancora una band musicale che accompagnerà tutto l’evento.

"La regia dello spettacolo è stata affidata a Paolo Zanone, direttore artistico di Teatrando, la scenografia è di Omar Beltran. Con Zanone e Beltran reciterà Veronica Rocca, con gli atleti e i soci UCAB a fare da figuranti. Poi, ci saranno gli schermitori e le ginnaste di ritmica ed estetica della Pietro Micca (perché non va dimenticato che UCAB nacque da una costola di questa società) e, per il gruppo di "performance aerea" 6Memos, ci saranno Francesca Alberti, Jasmine Fornaciai e la biellese Elisabetta Borrione. Tutto la serata sarà accompagnata dalle musiche di una band di cui faranno parte Riccardo Ruggeri (voce e percussioni), Federica Zanardo (pianoforte), Giovanni Panato (chitarra), Ricardo Martinez (violino) e Luca Doria (percussioni)".

E' tutto? No, ci sarà ancora l'ospite Luciano Angeleri e poi, aggiunge Borrione, "la sorpresa finale, quel "qualcosa" da lasciare ai posteri che sarà rivelata agli ospiti presenti venerdì sera all'Odeon".

Va ricordato ancora che l'Unione Ciclo Alpina Biellese, che è stata fondata a Biella il 20 giugno 1925, può vantare il titolo di " Società Storica della Regione Piemonte " ed esibire la " Stella d'Oro del CONI al merito sportivo ".

UCAB oggi è una moderna società sportiva, con oltre 70 tesserati e una squadra sportiva composta da circa 25 atleti. E' una delle poche società che gestiscono tutti i settori del ciclismo giovanile e organizzano eventi per chi inizia fino alle competizioni internazionali UCI 1.2, come è il Giro della Provincia di Biella.

Ecco perché "Essere o non essere” è un evento da non perdere! L’appuntamento è per venerdì 20 giugno, alle ore 21,00, al Teatro Odeon di Biella.