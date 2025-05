Ciclismo, torna a Valdengo la Giornata Azzurra UCAB

C'è grande attesa, nel mondo ciclistico giovanile, per la "Giornata Azzurra" di UCAB Biella, che andrà in scena a Valdengo (in provincia di Biella) lunedì 2 giugno. Un evento ciclistico dedicato ai più giovani e articolato su tre gare: due dedicate agli Esordienti ("Esordienti primo anno" ed "Esordienti secondo anno") e una agli Allievi.

"La "Giornata Azzurra" è un evento che UCAB fa da tanti anni" spiega il Presidente UCAB Filippo Borrione; "è stato uno dei primi appuntamenti che ho organizzato quando ho smesso di correre. E' un circuito cittadino lungo 4,5 chilometri, tutto in territorio di Valdengo, che verrà ripetuto più volte dagli atleti in gara". Per la precisione gli "Esordienti primo anno" percorreranno il giro sei volte (per un totale di 27 chilometri), gli "Esordienti secondo anno" otto volte (con un complessivo di 36 chilometri) e gli Allievi tredici volte (la loro gara sarà quindi lunga 58,5 chilometri). Il Circuito è tutto su asfalto, con un percorso molto "nervoso", con diverse curve e uno "strappetto impegnativo" in prossimità della Chiesa di Valdengo.

Partenza e arrivo saranno al Centro Sportivo, dove c'è "Valdengo in Festa", appuntamento con cui l'evento UCAB interagisce. "Collaboriamo da sempre con questa Festa e con il gruppo degli Amici Sportivi e degli Alpini di Valdengo. Il nostro evento è diventato ormai una tradizione, che possiamo dire che ha sostituito il Circuito del Castello, la "kermesse" per professionisti che si è corsa a Valdengo anni addietro, per sette volte. Era un appuntamento competitivo ma fuori dalle classifiche UCI, che si correva subito dopo il Giro d'Italia; tant'è che il vincitore era sempre inviato a partecipare indossando la maglia rosa".

Proprio per ricordare quegli organizzatori e, in generale, quattro cittadini valdenghesi che oggi non ci sono più, le gare UCAB degli Esordienti sono dedicate a Silvano Borrione, Lino Lava, e Adriano Pella; mentre la prova degli Allievi del pomeriggio è dedicata al ciclista Celestino Vercelli, scomparso di recente. Le due gare Esordienti del mattino, in cui correranno circa 130 atleti, partiranno la prima alle 9.30, la seconda alle 10.30; quella dedicata agli Allievi, in cui gareggeranno un centinaio di atleti, si correrà invece nel pomeriggio, con partenza alle 15.

"Va ancora ricordato che domenica 8 giugno, quindi soltanto sei giorni dopo l'appuntamento di Valdengo, UCAB darà vita a un evento analogo a Gaglianico, il "Trofeo Ormezzano Sai". È una gara stradale per Esordienti, anche in questo caso organizzata secondo i dettami della Federazione Ciclistica Italiana". Di questo però parleremo più in dettaglio la prossima settimana.