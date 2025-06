Cent’anni di passione ciclistica: lo spettacolo-evento di UCAB Biella FOTO

"Essere o non essere, uno spettacolo che unisce sport, arte e cuore" è un'occasione da non perdere! Andrà in scena al Teatro Odeon di Biella la sera di domani, venerdì 20 giugno, per festeggiare i 100 anni dell'Unione Ciclo Alpina Biellese, l'associazione ciclistica che, da sempre, tutti conoscono con il nome di UCAB Biella. "

"UCAB è stata fondata a Biella il 20 giugno del 1925" ricorda il Presidente, Filippo Borrione; "per questo motivo la festeggeremo proprio il 20 giugno 2025, esattamente cento anni dopo! Lo faremo con uno spettacolo a cui prenderanno parte artisti e atleti biellesi, come già fatto vent'anni or sono, per gli ottant'anni. Perché oltre allo Sport, Arte, Cultura e Musica sono sempre state nel DNA della nostra società”. Al Teatro Odeon di Biella per l'occasione ci saranno infatti gli artisti di Teatrando, i ginnasti e gli schermidori della Pietro Micca di Biella ("perché UCAB nacque da una costola di questa società"), il gruppo di danza aerea e spettacoli circensi 6Memos e poi ancora una band musicale che accompagnerà tutto l’evento più il “mitico” Luciano Angeleri come ospite e, perché no, “qualcosa” che verrà “messo in scena” direttamente dai soci UCAB. “Da non dimenticare” aggiunge Borrione “la sorpresa finale che UCAB presenterà per lasciare la società ai posteri!”. "Una storia lunga un secolo ... raccontata con musica, emozione e passione" spiegano gli attori di Teatrando, voluta per creare un legame storico con il passato e per fare qualcosa di artistico e sportivo legato al mondo dello spettacolo. "E' un po' quello che fecero i fondatori di UCAB" ricorda Borrione; "allora, per finanziare la Biella - Oropa ciclistica, fu organizzata una maestosa serata danzante e, con ciò che venne raccolto, nacque quella che è ancora è una delle "salite ciclistiche" più famosa al mondo!". Oggi UCAB è una moderna società sportiva, con oltre 70 tesserati e una squadra sportiva composta da circa 25 atleti. "Siamo una delle poche società che gestiscono tutti i settori del ciclismo giovanile e organizzano eventi per chi inizia fino alle competizioni internazionali UCI 1.2, come è il nostro Giro della Provincia di Biella”. Ecco, in sintesi, perché lo spettacolo “Essere o non essere” è un evento da non perdere! L’appuntamento è per la sera di venerdì 20 giugno, alle ore 21,00, al Teatro Odeon di Biella.