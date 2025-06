Ciclismo, giornata azzurra a Valdengo: ecco i vincitori. Poi nuova gara a Gaglianico FOTO

Periodo di intensa attività per UCAB (Unione Ciclo Alpina Biellese). Il gruppo, guidato dal presidente Filippo Borrione, ha infatti organizzato la "Giornata Azzurra" che si è corsa a Valdengo lunedì 2 giugno; e poi il Trofeo Ilario Ormezzano SAI, che andrà in scena a Gaglianico questo fine settimana, domenica 8 giugno.

Dedicata a Esordienti e Allievi, la "Giornata Azzurra" è stata organizzata nell'ambito dell'evento "Valdengo in Festa", in collaborazione con il gruppo degli Amici Sportivi e degli Alpini di Valdengo. Un circuito cittadino di 4,5 chilometri, tutto in territorio di Valdengo, che gli "Esordienti primo anno" hanno percorso sei volte (per un totale di 27 chilometri), gli "Esordienti secondo anno" otto volte (per complessivi 36 chilometri) e gli Allievi tredici volte (per un totale di 58,5 chilometri). Le gare degli Esordienti, dedicate a Silvano Borrione, Lino Lava, e Adriano Pella, si sono corse al mattino e sono state due.

Nella prima, dedicata agli "Esordienti primo anno", si è imposto Stefano Boni della SC. Castellettese Cicli, davanti a Fabio Pisarra, del GS Prealpino, e Oliver Ceppi, della Busto Garolfo. Nella seconda, in cui hanno corso gli "Esordienti secondo anno", al primo posto si è piazzato il giovane Nicolò Chiarello, del VC Cassano Magnago 1992, davanti a Nathan Alex Longhi, del GS Prealpino, e Nicolò Casalicchio, del Gabetti - Adens Cycling Team. Due belle gare, un po' penalizzate dalla pioggia, caduta a tratti, ma comunque molto combattute. La gara degli Allievi, dedicata alla memoria del ciclista Celestino Vercelli, scomparso di recente, si è invece corsa al pomeriggio, in condizioni climatiche migliori. Animata da una fuga partita nella prima parte della gara, è stata vinta in volata da Filippo Gallo, della Esperia Piasco, che ha lasciato dietro Alessandro Magistrelli, dell'Equipe Corvettese e Andrea Matteo Zanini, della Bustese Olonia.

L'appuntamento di questo fine settimana (domenica 8 giugno) è invece il Trofeo Ilario Ormezzano SAI, che si correrà a Gaglianico su di un circuito cittadino, tutto su asfalto, di 4,6 chilometri. Un evento dedicato alla sola categoria Esordienti, con suddivisione "primo anno" e "secondo anno". "E' anche questo un evento che UCAB organizza da tanti anni" spiega Filippo Borrione "e che da nove anni è dedicato allo sponsor Ilario Ormezzano, al nostro fianco come pure l'amministrazione comunale di Gaglianico del sindaco Maggia. Con l'occasione ricorderemo anche la figura di Mariuccia Vaglio Laurin, moglie di Vittorio Musso, titolare di ConTe Scarpe, che è sempre stato al fianco di UCAB come sponsor". La gara degli "Esordienti primo anno" partirà alle ore 9,30. Gli atleti più giovani faranno il giro otto volte (per complessivi 36,8 chilometri); gli "Esordienti secondo anno", invece, partiranno alle 10,30 e faranno dieci giri del percorso (pari a 46,00 chilometri).