 / Valle Elvo

Valle Elvo | 22 dicembre 2025, 08:00

Il Sindaco Tha: "Grazie ai volontari di Pollone, il cuore che fa vivere la nostra comunità"

Il Sindaco Tha: &quot;Grazie ai volontari di Pollone, il cuore che fa vivere la nostra comunità&quot;

Il Sindaco Tha: "Grazie ai volontari di Pollone, il cuore che fa vivere la nostra comunità"

Con la fine dell’anno desidero fermarmi un momento per dire un grazie sincero, profondo, sentito. Come Sindaco, ma prima ancora come cittadino di Pollone, a tutte le volontarie e a tutti i volontari che ogni giorno scelgono di dedicare tempo, energie e passione al nostro paese. Pollone è vivo grazie a voi.

Grazie a chi opera in biblioteca, custodendo e diffondendo cultura; a chi affianca la scuola e sostiene le famiglie; a chi lavora nel sociale con attenzione e umanità verso le persone più fragili. Grazie a chi, con discrezione e costanza, contribuisce a costruire una comunità più attenta e solidale.

Un ringraziamento particolare va alla Pro Loco, vero cuore pulsante delle attività che rendono Pollone più vivo. Attraverso eventi, iniziative e momenti di incontro, la Pro Loco riesce a unire le persone, a creare occasioni di condivisione e a rafforzare l’orgoglio di appartenenza al nostro paese.

Un pensiero speciale va ai volontari del pre e post scuola, il cui impegno rappresenta un aiuto concreto per le famiglie che lavorano e, allo stesso tempo, un prezioso punto di riferimento per i nostri bambini. Accanto a loro, un grazie sincero al nostro nonno vigile, che da anni supporta con dedizione e presenza costante la sicurezza davanti alla scuola, esempio autentico di impegno civico e amore per la comunità.

Un capitolo importante riguarda l’abbellimento del paese, frutto di mani forti che lavorano e di mani che creano e sanno stupire. Mani che sistemano, puliscono, costruiscono, ma anche mani che immaginano, progettano e rendono Pollone più bella e accogliente. Un lavoro spesso silenzioso, fatto con passione e responsabilità. 

Per il nuovo anno sono già in programma diverse iniziative concrete per continuare su questa strada, con la speranza di incrementare ulteriormente il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini.

Un ringraziamento sentito va anche agli Alpini, che in occasione dell’Adunata nazionale hanno contribuito in modo determinante a rendere Pollone accogliente, ordinato e pronto ad aprire le porte a migliaia di persone. Un esempio di spirito di servizio, collaborazione e amore per il territorio che rende onore alla loro storia. 

Agli Alpini va anche l’augurio più sincero per il prossimo novantesimo anniversario, con l’auspicio di continuare a camminare insieme nel segno dei valori che li contraddistinguono.

Un grazie altrettanto sentito va a Don Luca e al Comitato Frassatiano, che in questo anno in occasione della canonizzazione di Pier Giorgio Frassati si sono prodigati con grande dedizione nell’accoglienza dei pellegrini e nell’organizzazione di numerose serate, attività e momenti di incontro. 

La collaborazione tra Comune e Parrocchia si conferma un valore importante, capace di generare iniziative che rafforzano il tessuto sociale e il senso di appartenenza.

Un ringraziamento va anche alle associazioni sportive, che con il lavoro quotidiano di dirigenti, allenatori e volontari offrono opportunità di crescita, educazione e socialità a bambini, ragazzi e adulti. Lo sport è scuola di valori, rispetto e collaborazione, e contribuisce in modo fondamentale a rendere Pollone un paese attivo, sano e partecipato.

Il volontariato è una ricchezza che non si misura in numeri, ma in gesti, tempo e cuore.

La mia speranza, come Sindaco, è continuare a rafforzare il senso di appartenenza, perché solo insieme possiamo prenderci cura di Pollone e farla crescere.

Concludo rinnovando il mio più sincero grazie a tutti i volontari, alle associazioni e a ogni cittadino che contribuisce ogni giorno a rendere il nostro paese una vera comunità.

A tutti voi e alle vostre famiglie auguro un Sereno Natale e un nuovo anno ricco di serenità.

Grazie di cuore.

Il Sindaco di Pollone Paolo Tha

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore