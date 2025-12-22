Incidente stradale a Cossato, ragazza in ospedale

A seguito di un sinistro stradale autonomo, una ragazza del 2003 è stata portata in ospedale.

Alle ore 7:00 circa di ieri, domenica 21 dicembre, i Carabinieri sono intervenuti a Cossato, in via 25 Aprile, per assistere un gruppo di ragazzi che avevano attorniato l’auto incidentata posta in mezzo alla carreggiata. Il 118 ha portato la conducente in ospedale per ulteriori accertamenti ma, fortunatamente, non sembra che le condizioni destino particolare preoccupazione.

Si rimane in attesa di eventuali riscontri relativi al tasso alcolemico.