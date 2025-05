UCAB Biella: le gare di giovanissimi, esordienti e juniores FOTO

Gli atleti di UCAB Biella hanno preso parte a tre diversi appuntamenti nei giorni scorsi.

Giovanissimi

Per quanto riguarda la categoria "Giovanissimi", gli atleti UCAB hanno partecipato al Gran Premio Città di Bra - Memorial Salvai, che si è corso domenica 4 maggio sul Ciclodromo dell'Alba Bra Langhe e Roero.

Nella prova G1 (otto partenti) hanno gareggiato Simone Salciccia e Lorenzo Rossi. Simone, dopo qualche incertezza in partenza, ha rimontato dal fondo del gruppo, riuscendo ad agguantare il quarto posto. Lorenzo, invece, penalizzato dagli strascichi dell'influenza, è rimasto più dietro, riuscendo comunque a concludere la prova.

Nella prova G4 (11 atleti in gara) Francesco Segatto ha chiuso al terzo posto. Una prova partita velocissima, divenuta presto quasi una "crono", con il gruppo che si è subito spezzato. Il portacolori di UCAB è rimasto sempre in quarta posizione, riuscendo poi a chiudere terzo a causa della caduta, all'ultmo giro, di un atleta che lo precedeva. Anche la successiva prova G5 (19 atleti) ha avuto una partenza molto "aggressiva". L'ucabino Gregorio Paro è rimasto in un gruppetto attardato, concludendo comunque la prova.

Nella G6, infine (18 atleti) è tornato in gara Pietro Salsiccia che però ha accusato un guasto al cambio già prima della partenza. Ha preso comunque il via ma è rimasto per tutta la gara senza poter usare il cambio. Ha comunque tentato di andare in fuga, concludendo la gara nel gruppetto dei migliori (al 10° posto) nonostante i problemi di crampi accusati all'ultimo giro. L'altro ucabino Tommaso Pastore, è invece rimasto imbottigliato alla partenza (finendo anche nell'erba) e, dopo aver corso in solitaria, ha terminato la gara al 14° posto.

Esordienti

Giovedì 1° maggio, a Costigliole Saluzzo (provincia di Cuneo), gli Esordienti UCAB Emily Belli, Matteo Vatteroni e Gregorio Zanoli (quest'ultimo all'esordio nella categoria) hanno effettuato un proficuo "allenamento ad alta intensità" lungo un tracciato ondulato tra le colline che circondano le pendici del Monviso.

Buone le sensazioni per il trio, che manca ancora un po' di fondo ma ha registrato progressi evidenti.

Il prossimo appuntamento "ad alta intensità" è in programma per il 18 giugno, questa volta tra le pianure lombarde, a Pessano con Bornago (provincia di Milano).

Juniores

La squadra juniores di Ucab, composta dagli atleti Simone Amenta, Riccardo Binda Rossetti, Simone Bortolotti, Tommaso Nicosia e Felipe Quotadamo, accompagnati dai Direttori Sportivi Alessandro Pinna e Andrea Nicosia e dall'accompagnatore Matteo Murlo, ha partecipato, dal 1° al 4 maggio, al Giro dell'Abruzzo 2025.

Una competizione articolata su quattro tappe, con percorsi vallonati e dislivelli altimetrici di tutto rispetto (dai 1800 ai 2500 metri di dislivello per tappa).

I ragazzi UCAB, alla loro prima esperienza in una corsa a tappe, si sono comportati bene, acquisendo esperienza certamente utile per le prossime gare.

Nel dettaglio ... Tommaso Nicosia, atleta al primo anno nella categoria juniores, ha chiuso ogni tappa nel gruppo dei migliori e in particolar modo nell'ultima tappa (la più impervia) è giunto a soli 4" dal vincitore, recuperando così parecchie posizioni in classifica e finendo al ventesimo posto fra gli atleti del primo anno.

Binda Rossetti, invece, anche lui al primo anno, ha dimostrato grinta e spirito di squadra, mettendosi in luce soprattutto nella prima tappa e restando poi a disposizione di Nicosia, meglio piazzato di lui.

Sfortunate invece le prove dei "secondo anno" Amenta e Bortolotti che, a causa di guai fisici e tecnici, hanno presto dovuto abbandonare le loro velleità di classifica. Si sono messi così a disposizione di chi era meglio piazzato di loro, dimostrando comunque un buono stato di forma, che verrà utile nel proseguio di stagione.

Sfortunata è stata invece la prova del "primo anno" Quotadamo che, a causa di una caduta nei giorni precedenti la gara, non ha potuto esprimersi al meglio e ha dovuto abbandonare durante la seconda tappa della gara.

Gli juniores di Ucab, oltre a partecipare a diverse gare di un giorno, a luglio prenderanno parte ad altre due corse a tappe: una in Ciociaria ("La Ciociarissima") e una in Francia, nella regione della Loira. Questi appuntamenti verranno preparati anche con un ritiro collegiale di una dozzina di giorni durante la seconda metà di giugno.