La Torcia dei Giochi Mondiali Invernali 2025 ha fatto tappa alla Coca-Cola FOTO e VIDEO

In qualità di socio fondatore e sponsor globale di Special Olympics dal 1968, anno in cui si disputarono i primi Special Olympics Games, Coca-Cola è al fianco di Special Olympics per i Giochi Mondiali Invernali 2025 che prenderà il via domani, sabato 8 marzo, a Torino e a Sestriere, Bardonecchia e Pragelato, e nella giornata biellese di oggi venerdì 7 marzo non poteva non essere previsto un passaggio presso lo stabilimento di Gaglianico (BI), prima di terminare il suo percorso a Torino per l’apertura dei Giochi Mondiali Invernali.

Intorno alle 15,30 la fiaccola ha quindi fatto tappa allo stabilimento di Coca-Cola HBC Italia fiore all’occhiello dell’Azienda in Piemonte.

Presenti alla Final Leg, 8 atleti di Special Olympics (2 dei quali italiani), 80 atleti provenienti dalle forze dell’ordine di tutto il mondo, volontari e organizzatori, per un totale di 120 sostenitori, uniti nel celebrare lo spirito e i valori di Special Olympics.

"Siamo profondamente orgogliosi di accogliere oggi nel nostro stabilimento di Gaglianico gli atleti di Special Olympics e delle forze dell’ordine di tutto il mondo, i volontari e i sostenitori. Il passaggio della Torcia rappresenta un'opportunità per ribadire il nostro ruolo attivo all’interno della comunità locale: lo stabilimento non è solo un luogo di lavoro, ma anche uno spazio in cui costruire legami e contribuire al benessere del territorio che ci ospita.” dichiara Stefano Lorenzon, Direttore dello stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Gaglianico “Per tutti noi colleghi è quindi un onore sostenere un’iniziativa che promuove i valori di inclusione, uguaglianza e rispetto, contribuendo a costruire una società in cui ognuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, che ci ricorda l'importanza di unire le forze per abbattere le barriere”.

Parteciperanno ai Giochi anche i volontari aziendali di Coca-Cola, provenienti da tutta Europa. Forniranno il loro supporto principalmente durante le competizioni di pattinaggio, previste al PalaTazzoli di Torino, mentre alcuni di loro avranno la possibilità di seguire le gare di sci sulle piste di Sestriere.