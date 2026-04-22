Biella Rugby guarda al futuro, primi movimenti in uscita FOTO

Per il Biella rugby, la stagione 2025/2026, la prima in serie A Elite nella storia del club, si è conclusa sabato scorso con un turno di anticipo rispetto alla fine della regular season delle altre squadre del campionato. Un epilogo che segna non solo la chiusura dell’annata sportiva, ma anche l’inizio della programmazione in vista del prossimo campionato.

Con lo sguardo già rivolto al futuro, il club annuncia i primi movimenti in uscita. Non vestiranno la maglia gialloverde nella prossima stagione i giocatori: Facundo Maina (pilone), Bradley Leuila (pilone), Logan Tabet (centro), Cesare Zucconi (terza linea) e Jean Pierre Wentzel (mediano di apertura). A tutti loro va il ringraziamento della società per l’impegno e il contributo offerto durante l’annata appena conclusa.

Il direttore sportivo Corrado Musso dichiara: “A stagione terminata arriva inevitabilmente, ogni anno, anche il momento dei primi saluti. Parliamo di ragazzi che, in modi diversi, hanno dato un contributo importante al percorso della squadra. Alcuni hanno lasciato un segno profondo: penso in particolare a Cesare Zucconi, che si è distinto come uno dei migliori della stagione, dimostrando qualità tecniche di altissimo livello. Altri, anche a causa di qualche problema fisico, hanno avuto meno spazio ma non hanno mai fatto mancare professionalità e impegno. Auguriamo il meglio ad ognuno di loro in vista delle prossime avventure sportive e non”.

Biella Rugby proseguirà nelle prossime settimane il lavoro di costruzione del roster in vista della stagione 2026/27, con l’obiettivo di dare continuità al percorso di crescita intrapreso.