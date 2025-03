A Biella il Torch Run, tra i tedofori l'agente della Polizia Locale Alessandro Ferrarotti

Il giorno 7 marzo, per le strade di Biella, i tedofori porteranno la torcia degli Special Olympics partendo da cascina Oremo (alle 10.30) per arrivare in piazza Duomo. Ad aspettarli ci sarà il sindaco di Biella, Marzio Olivero, e gli assessori della giunta comunale.

La fiamma olimpica, denominata quest’anno Flame of Hope (Fiamma della Speranza), ha iniziato il suo viaggio da Atene, dove è stata ufficialmente accesa durante l’apposita cerimonia. Il Torch Run Biellese sarà composto 106 team member fra i quali gli atleti Special Olympics e gli agenti delle forze dell’ordine di tutto il mondo fra cui il nostro agente di Polizia Locale Alessandro Ferrarotti.

Alessandro Ferrarotti è un atleta, agente della Polizia Locale del comune di Biella che corre per il Gruppo Sportivo di Torino. I suoi risultati: Campionato Italiano corsa su strada 2022 seconda posizione, Campionato italiano corsa su strada 2023 prima posizione, Campionato italiano corsa su strada 2024 prima posizione, Campionato italiano corsa Campestre 2024 prima posizione. Nel 2022 ha partecipato al Campionato Europeo delle Polizie europee sulla distanza della maratona ed è stato il primo italiano e 15esimo assoluto.

Il comune di Biella è particolarmente orgoglioso nell’avere un così diretto coinvolgimento al grande evento sportivo, sottolineando il messaggio di pace che l’iniziativa quest’anno intende veicolare nel mondo. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questa significativa ed unica iniziativa!