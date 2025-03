Final Leg Torch Run 2025: le tappe biellesi della staffetta olimpica FOTO e VIDEO

Questa mattina, venerdì 7 marzo, Biella ha vissuto un momento di sport, emozione e grande partecipazione con la partenza del Final Leg Torch Run 2025 da Cascina Oremo. Questo evento rappresenta l'ultima tappa della staffetta che ha portato la "Torcia della Speranza" dalla Grecia all'Italia, in vista dei World Winter Games Special Olympics 2025, che si terranno in provincia di Torino dall'8 al 16 marzo. ​

La manifestazione ha preso il via alle 10:00 presso Cascina Oremo, dove una delegazione internazionale, composta da runner e atleti provenienti da diversi Paesi del mondo, si è unita agli atleti biellesi di Special Olympics, tecnici e runner locali.

Il percorso si è snodato lungo le vie del centro di Biella, da Città Studi fino ai Giardini Zumaglini e risalendo per via Italia, raggiungendo la tappa finale in Duomo. Lungo il tragitto gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno offerto un caloroso sostegno agli atleti.

Inclusione e solidarietà al centro di un progetto di valorizzazione, per diffondere i valori dello sport, in vista dei Giochi 2025.