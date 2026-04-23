Leila Olimi protagonista a Frassinello: secondo posto combattuto nel Minienduro

Domenica 19 aprile, a Frassinello Monferrato, si è alzato il sipario sul Campionato Interregionale “Mario Ferrero” 2026 di Minienduro, con una prima prova che ha visto al via ben 98 giovani piloti impegnati su un tracciato tecnico e selettivo.

Tra i protagonisti di giornata spicca la biellese Leila Olimi (Moto Club Altaserra), autrice di una prestazione di grande determinazione nella categoria Femminile 125. Su un percorso reso impegnativo dalle contropendenze e da un fondo duro, la giovane pilota ha saputo mantenere concentrazione e ritmo costante lungo i sei giri di gara. Olimi ha lottato fino all’ultimo per la vittoria, chiudendo con un eccellente secondo posto.

A conquistare la vittoria è stata Giorgia Zaro (Moto Club GreenPiston), mentre sul terzo gradino del podio è salita Keira Bertella (Moto Club Lumezzane). Resta però di grande rilievo la prova della biellese, capace di distinguersi in una categoria che, da quest’anno, vede le atlete suddivise per cilindrata tra 85 e 125.

La prossima gara sarà la 1° tappa di campionato italiano Minienduro che si svolgerà il 2-3 maggio a Oliveto Citra (Sa).