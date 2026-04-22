Bocce, Graziano sfida il passato: il campione di Mongrando guida la Brb Ivrea verso la semifinale scudetto

Gabriele Graziano 23 anni, di Mongrando, ha iniziato la carriera nel campionato di Serie A a 18 anni con la maglia del Crc Gaglianico, da due anni gioca per la Brb Ivrea. Anche se giovanissimo si è già laureato campione del mondo, europeo e italiano in varie specialità. Il 2 e 3 maggio sarà proprio la squadra eporediese l'avversaria dei biellesi nella semifinale per l'assegnazione dello scudetto tricolore 2026.

Graziano, da avversario, come vede la squadra biellese?

La vedo come un'avversaria tosta e con molta voglia di vincere...con il miglioramento di gioco e di squadra che ha fatto durante il campionato la vedo come un'avversaria molto pericolosa.

C'è differenza nella preparazione e nell'affrontare le partite tra la Brb ed il Crc?

Non c'è differenza nel preparare l'incontro con il Crc rispetto ad un altra semifinale o finale...bisogna arrivare a posto e concentrati per riuscire ad affrontare un incontro secco come le final four e con tutto ciò vince chi gioca meglio e come si sa gli incontri possono variare in base a molti episodi che non si possono prevedere.

La Brb Ivrea è ancora una volta la grande favorita per la conquista dello scudetto tricolore, anche se nella gara di Alassio le quadrette della Brb non hanno brillato....

La Brb è favorita ma vedendo la stagione che hanno fatto le altre tre semifinaliste gli incontri possono essere giocati tutti alla pari.