Grande prova della New Generation Taekwondo, medaglie e ottime posizioni a Quiliano

Grande prova della New Generation Taekwondo alla competizione di Quiliano (SV), dove la squadra, accompagnata dai maestri Giorgio e Stefano Moi, ha dimostrato talento, determinazione e spirito di gruppo. La società ha conquistato un bottino importante, portando a casa ben 6 medaglie d’oro grazie alle eccellenti prestazioni di Dina Ferraris Potino, Hkadija Tella, Francesca Barrelli, Abrar Ibnorida e Helena Bevilacqua.

A queste si aggiunge un’altra preziosa medaglia d’oro ottenuta da Valerio Grigio Caccamo, che ha combattuto sul tatami affiancato dal maestro Giorgio Moi, confermando ancora una volta il valore tecnico e la preparazione degli atleti seguiti dallo staff. Ottimi risultati anche nelle altre categorie, con 3 medaglie d’argento conquistate da: Liam Bertoloni, Gabriel Spano e Rebecca Cisaria. A completare il medagliere, sono arrivate 2 medaglie di bronzo grazie a Riccardo Cordero e Edoardo Morino.

Nel complesso, la New Generation Taekwondo si è classificata 12ª su 50 società partecipanti, un risultato di grande rilievo che testimonia la crescita continua del team e l’ottimo lavoro svolto in palestra. Una giornata ricca di soddisfazioni, che premia l’impegno degli atleti e dei maestri, e che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso sportivo della società.