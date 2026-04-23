Kickboxing, c'è anche Biella alla World Championship Open Light

Cornaredo si è trasformata, domenica scorsa, nel centro nevralgico degli sport da combattimento ospitando la World Championship Open Light, una delle manifestazioni più imponenti e partecipate del settore.

L’evento, organizzato dalla Federazione WBFC guidata dal presidente Franco Scorrano insieme ad Alessandro Piavani, ha richiamato oltre 1000 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero, impegnati in discipline come Kickboxing, K1, Muay Thai, Pugilato, Grappling e MMA. Una macchina organizzativa impeccabile ha permesso lo svolgimento di centinaia di match distribuiti su 14 aree di gara, dando vita a una giornata intensa, ricca di tecnica, adrenalina e spettacolo.



Ottime notizie per i colori biellesi, rappresentati dalla Palestra Fitness For Life, che ha portato a casa tre medaglie di grande valore: Sara Scucchiari e Gianluca Risicato hanno conquistato due bronzi mentre il giovane talento Nicolò Rosso ha centrato un prestigioso argento, confermandosi tra i prospetti più interessanti del panorama nazionale.



Proprio la finale mondiale di Rosso ha lasciato un velo di amarezza ai coach Daniele Fenaroli e Andrea Bagatin. Il sedicenne biellese ha disputato un match di livello, controllando con lucidità e maturità tutte e tre le riprese contro un avversario particolarmente ostico. A decidere l’incontro è stato un episodio negli ultimi dieci secondi, costato il punto decisivo e, di conseguenza, il titolo. Nonostante l’esito, la prestazione di Rosso resta di grande spessore tecnico e caratteriale, confermando la crescita costante del giovane atleta.

La scuola biellese di kickboxing può comunque archiviare una stagione agonistica estremamente positiva: due titoli europei, numerosi podi in competizioni nazionali e un gruppo di atleti in continua crescita tecnica e mentale. L’ultimo appuntamento della stagione sarà il 24 maggio a Milano, dove i biellesi torneranno sul ring per contendersi il Titolo Nazionale Italiano.