Pralungo piange la morte di Vittorino Maule, falegname e figura di riferimento per Sant’Eurosia

Dolore a Pralungo per la morte di Vittorino Maule, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 83 anni. Stimato e apprezzato falegname, è stata una figura di riferimento per la comunità di Sant’Eurosia.

“Era sempre attivo e disponibile per le attività parrocchiali e le associazioni – ricorda il sindaco Raffaella Molino – Era una colonna portante del nostro paese. Aveva sempre una parola buona o un consiglio per chiunque. Anche per la sottoscritta. Gli volevo bene, mancherà a tutti noi”.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 20, nella chiesa parrocchiale di Sant’Eurosia. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all’Impresa Funebre Mosca, alle 15 di domani, venerdì 24 aprile. In attesa delle esequie, è possibile porgere l’ultimo saluto nella Casa Funeraria Defabianis, in via Santa Maria di Campagnate 35/A, con orario 8.30-12.30 e 14-17.30.