Arriva a Biella il Final Leg Torch Run 2025

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Venerdì 7 marzo Biella accoglierà il Final Leg Torch Run 2025: un evento di inclusione e solidarietà, che segnerà un momento speciale in vista dei World Winter Games Special Olympics 2025, i Giochi Mondiali Invernali in programma nella provincia di Torino da sabato 8 marzo a domenica 16 marzo. Sarà la prima edizione della storia in programma nel nostro Paese.

Tra qualche giorno la città laniera sarà protagonista dell’ultima tappa del Final Leg Torch Run 2025, la staffetta che ha portato la “Torcia della Speranza” dalla Grecia fino all’Italia e che si concluderà sabato 8 marzo, con la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali Special Olympics all’Inalpi Arena di Torino. Per il Final Leg Torch Run a Biella sarà presente una delegazione internazionale composta da runner e atleti di diversi Paesi del Mondo, simbolo di inclusività e speranza. Il percorso della torcia nella nostra città coinvolgerà 50 atleti biellesi di Special Olympics, tecnici e runner locali, tra i quali numerosi componenti di ASD ASAD Biella - Sportivamente e tante figure sportive, tra le quali Alessandra Chillemi testimonial di Fondazione Fila Museum.

A partire dalle 10 sarà grande festa a Cascina Oremo, sede da dove il gruppo partirà a piedi per accompagnare la torcia fino a Piazza Duomo, cuore della città. L’entusiasmo della comunità locale si rifletterà nella grande partecipazione prevista: circa 700 studenti delle scuole di tutti i gradi di istruzione saranno coinvolti nelle varie fasi dell’evento, dal saluto iniziale a Cascina Oremo all’accoglienza finale in piazza Duomo. Proprio i giovani rappresentanti delle scuole di Biella accoglieranno gli atleti con striscioni colorati e il messaggio di benvenuto, “Welcome”, pronti a dare il loro energico contributo a una manifestazione unica.

L’evento verrà arricchito anche dal supporto delle Forze dell'Ordine locali, che accompagneranno la corsa per garantire la sicurezza lungo il percorso. Il sostegno delle realtà locali è come sempre fondamentale per il successo di queste iniziative, come dimostra la partecipazione attiva di tutti i partner che dal 2023 a oggi si sono uniti al progetto Cascina Oremo. I “runner” biellesi, che faranno da apripista al team internazionale, rappresentano un'importante testimonianza di solidarietà e speranza per tutti gli atleti che prenderanno parte ai Giochi Mondiali Invernali. L’evento Final Leg Torch Run si concluderà con una visita alla sede di Coca-Cola a Gaglianico, storico partner di Special Olympics, prima che la delegazione prosegua il suo viaggio verso Torino. Biella è pronta a vivere una giornata di festa, sport e inclusione, con un coinvolgimento straordinario della comunità e un messaggio forte di speranza e uguaglianza per tutti.

Il viaggio della torcia olimpica è iniziato la scorsa settimana da Atene. Emozioni vere e brividi sulla pelle per la delegazione biellese ospite la scorsa settimana della città per eccellenza dei Giochi Olimpici. Lunedì 24 febbraio Charlie Cremonte, Andrea Spezzano e Paolo Vialardi, con il resto della delegazione Special Olympics, sono stati ricevuti dall’ambasciatore italiano in Grecia, Paolo Cuculi. Martedì 25 febbraio poi, sempre ad Atene, la torcia olimpica è stata consegnata nelle mani di Andrea Spezzano, atleta biellese Special Olympics e Paolo Vialardi, rappresentante delle Forze dell’Ordine per la Guardia di Finanza. Entrambi faranno parte del team di tedofori-runner che porteranno la “Fiamma della speranza” a Biella venerdì 7 marzo, in occasione della Final Leg Torch Run.

Oltre a Vialardi, rappresenteranno le Forze dell’Ordine biellesi anche Marzena Michalska per la Polizia e Alessandro Ferrarotti per la Polizia Municipale. Spezzano, insieme all'atleta greco Aris Makris, ha avuto l’onore di portare la torcia all’interno dello Zappeion, il mitico “stadio” dove si svolsero le prime Olimpiadi moderne nel 1896. Dopo Atene, la delegazione Special Olympics ha fatto tappa anche a San Pietro a Roma, per la benedizione da parte del vicario di Papa Francesco. A Torino 2025 Biella sarà rappresentata da Charlie Cremonte, Marco Marangone Elisabetta Carbone, Giampiero Orleoni, Fulvia Tiboldo e Lorenzo Bocca per quel che riguarda diversi ruoli all’interno dell’organizzazione dei Giochi. Ma soprattutto da due atleti: Luca De Pieri nello snow board, Andrea Ferraro nello sci alpino.