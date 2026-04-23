Le corse del we del 24, 25 e 26 aprile in provincia di Biella

Fine settimana all’insegna della corsa nel Biellese, con tre appuntamenti in calendario tra sabato 25 e domenica 26 aprile.

Si parte sabato con due eventi. A Mosso, in Valdilana, va in scena la 9ª edizione del Mosso Vertical San Bernardo, gara regionale di corsa in montagna organizzata dalla Polisportiva Pietro Micca – sezione Biella Running in collaborazione con la Pro Loco. Il percorso prevede 6 chilometri di sola salita con un dislivello di 800 metri. Il ritrovo è fissato alle 8.30 in piazza Italia, con partenza alle 10 dal centro storico. Accanto alla gara competitiva è prevista anche una camminata ludico-motoria, aperta a tutti, con partenza alle 10.05. Possono partecipare tutti senza alcun certificato medico. Il percorso è di Km. 6,0 di sola salita DISLIVELLO 800 D+ 15% asfalto. Quota della Mosso Vertical 800 D+: 15 € Sarà possibile iscriversi il giorno della gara entro le ore 9 e 30 al costo di 20 €; Camminata Ludico Motoria: Costo Iscrizione € 10 con iscrizione il giorno della gara.

Sempre sabato, a Verrone, si svolgerà la 4ª Camminata tra Castello e Cascine, manifestazione ludico-motoria non competitiva organizzata dal Gsd Verrone con il supporto della Pro Loco e del Comune. I partecipanti potranno scegliere tra percorsi da 6 o 9,5 chilometri. Il ritrovo è alle 16 al Castello di Verrone, con partenza alle 18.

Domenica 26 aprile ci si sposta a Viverone per il 10° Giro del Lago di Viverone, gara su strada con partenza alle 10 dalla palestra comunale. Due le distanze previste: la competitiva di 19 chilometri, riservata ai tesserati e con due punti ristoro lungo il percorso, e la non competitiva di 8 chilometri, con partenza alle 10.10. Il tracciato, prevalentemente asfaltato, propone anche un nuovo percorso panoramico denominato “Giro dei due Comuni”, che attraversa luoghi caratteristici come la Panchina Gigante, il Ricetto della Rolle e il Castello di Roppolo. Per la competitiva sono possibili le Iscrizioni il giorno della gara fino ad esaurimento pettorali (€30, entro le ore 9) e la quota comprende pacco gara e buono Pasta Party Tempo massimo: 2h45min; per la non competitiva da 8 km con partenza alle 10,10 Nuovo percorso Panoramico “Giro dei 2 Comuni” (Panchina Gigante, Ricetto della Rolle e Castello di Roppolo) Costo di €8 con iscrizione e pagamento il giorno della gara La quota comprende pacco gara e buono Pasta Party.