Torch Run e Folle Notte a Biella, ecco come cambia la viabilità

In occasione della Folle Notte è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare in piazza Cisterna dalle 7 del giorno 7 marzo alle 20 del giorno 9 marzo, con sospensione della circolazione anche in via Avogadro dal Bottalino a piazza Cisterna e in via Mentegazzi dal parcheggio del Bellone a corso del Piazzo dalle 20.30 del 8 marzo alle 2 del 9 esclusi residenti e aventi diritto. Gli organizzatori dell’evento dovranno garantire l’accesso ai passi carrai presenti sulla piazza Cisterna fino alle 19 del giorno 8 marzo e dalle 3 del giorno 9 marzo.

In occasione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025 ed in particolare per l'evento "Law Enforcement Torch Run (LETR)" ovvero passaggio della Torcia Olimpica dei Giochi Invernali Special Olympics Torino 2025 che si terrà a Biella il 7 marzo 2025, si informa che è istituito divieto di sosta con rimozione forzata in piazza De Agostini, piazza San Gaudenzio, via Seminari. E' inoltre istituita la temporanea sospensione della ciroclazione per il tempo necessario al passaggio della torcia in corso Pella, vi Ivra, via Lamarmora, via Aldo Moro, via Italia e via Duomo.