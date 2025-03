Giuliana Cinnirella tedoforo d'eccezione per la Fiaccola Olimpica Special Olympics che arriva a Biella

Venerdì 7 marzo 2025, la Fiaccola Olimpica dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics farà tappa a Biella, segnando la conclusione della Law Enforcement Torch Run for Special Olympics, la staffetta delle Forze dell’Ordine per le Olimpiadi Speciali.

La Law Enforcement Torch Run® (LETR) coinvolge le Forze dell’Ordine di tutto il mondo per promuovere l’accettazione e l’inclusione delle persone con disabilità intellettiva (DI), partendo dalle loro comunità locali.

In occasione dell’evento, sarà presente un’eccellenza della Polizia Penitenziaria, Giuliana Cinnirella.

Dopo aver prestato servizio nella Marina Militare Italiana, ha intrapreso un percorso sportivo di grande rilievo. Ha iniziato a nuotare all’età di 4 anni, gareggiando a livello agonistico per 10 anni. A 14 anni ha iniziato a giocare a calcio, disciplina che pratica tutt’ora. A 15 anni è entrata nella rappresentativa nazionale a Coverciano.

Ha militato per circa sei anni nel Catania Calcio Femminile, tra Serie B e Serie C, per poi giocare due stagioni nel Torino Women. Con il tempo ha scoperto un’altra passione, il pugilato, disciplina che l’appassiona particolarmente.

Fin da bambina ha praticato anche il Tambeach, partecipando a tornei nella sua città natale, Catania, e ottenendo il titolo italiano nei Campionati Nazionali a Cesenatico (2021) e Rimini (2024).

Laureata in Scienze Motorie, attualmente è in servizio effettivo nel Corpo di Polizia Penitenziaria, presso il Reparto di Biella.

La SuperPoliziotta, parteciperà alla manifestazione anche come tedoforo, scortata dal Servizio Motociclistico del Nucleo Operativo della Polizia Penitenziaria.

Molti membri delle Forze dell’Ordine, tra cui Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale, portano la "Fiamma della Speranza" negli eventi Special Olympics a livello locale, nazionale e internazionale.

Questo gesto simbolico è più di una semplice tradizione: rappresenta l’incrollabile spirito di solidarietà e supporto per i programmi Special Olympics. Grazie al loro impegno, i membri di LETR svolgono un ruolo fondamentale nel coinvolgimento della comunità e nel sostegno alle persone con disabilità intellettive.

Programma della giornata

Ore 10:30 – Partenza della corsa degli atleti da Cascina Oremo .

– Partenza della corsa degli atleti da . Ore 11:15 – Arrivo in Piazza Duomo per la cerimonia ufficiale.

In piazza, nell’attesa dell’arrivo della torcia, saranno organizzate numerose attività di intrattenimento per il pubblico.