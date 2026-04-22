Candelo, torna a disposizione il campetto polifunzionale: al via le richieste per l’utilizzo fino a ottobre 2026

Il comune di Candelo informa che è possibile presentare richiesta per l’utilizzo continuativo del campetto polifunzionale (tennis/calcio a 5) presso l’Impianto Sportivo di Via Santa Maria, per il periodo aprile–ottobre 2026.

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le 12 di venerdì 24 aprile 2026 (termine perentorio) tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune o via email all’indirizzo: candelo@comunedicandelo.it

Si precisa che le domande presentate non sono vincolanti: saranno oggetto di istruttoria e solo successivamente potranno essere rilasciate le relative autorizzazioni. Per informazioni e dettagli è possibile rivolgersi agli uffici comunali.

Michele Ansermino, assessore al Patrimonio e Lavori Pubblici, dichiara: "L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare uno spazio recentemente riqualificato. Grazie infatti al rifacimento del manto sportivo, il campo è oggi una struttura che può accogliere diverse discipline, ampliando così l’offerta di servizi per tutta la comunità".

E aggiungono il sindaco Paolo Gelone e la consigliera allo Sport Daniela Onestà : "Vogliamo incentivare l’attività sportiva come momento di benessere, socialità e crescita, soprattutto per la fascia più giovane, ma anche come occasione di aggregazione per tutte le fasce d’età. Lo sport è comunità: partecipiamo, utilizziamo e valorizziamo insieme gli spazi pubblici."