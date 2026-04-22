Bocce, si presenta il Torneo Arci Sigillo d'Argento Lauretana

Nella sede del Comitato territoriale Arci Biella- Ivrea-Vercelli, di strada alla Fornace 8/B Biella, si sono riuniti i rappresentanti delle squadre partecipanti alla 52a edizione del Torneo Arci Sigillo d'Argento Lauretana, che inizierà lunedì 8 giugno.
Sedici le squadre partecipanti suddivise in quattro gironi. Ogni incontro si svolgerà tra quadretta (CCDD), coppia (CD) individuale (C). Dopo le partite di andata e ritorno le prime due classificate di ogni girone passeranno alla fase finale. Le otto non qualificate, giocheranno un minitorneo a quadrette con l'assegnazione dei premi di consolazione.