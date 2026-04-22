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SPORT | 22 aprile 2026, 15:30

Bocce, si presenta il Torneo Arci Sigillo d'Argento Lauretana

Sedici le squadre partecipanti suddivise in quattro gironi.

Bocce, si presenta il Torneo Arci Sigillo d'Argento Lauretana

Bocce, si presenta il Torneo Arci Sigillo d'Argento Lauretana

Nella sede del Comitato territoriale Arci Biella- Ivrea-Vercelli, di strada alla Fornace 8/B  Biella, si sono riuniti i rappresentanti delle squadre partecipanti alla 52a edizione del Torneo Arci Sigillo d'Argento Lauretana, che inizierà lunedì 8 giugno. 

Sedici le squadre partecipanti suddivise in quattro gironi. Ogni incontro si svolgerà tra  quadretta (CCDD), coppia (CD) individuale (C). Dopo le partite di andata e ritorno le prime due classificate di ogni girone passeranno alla fase finale. Le otto non qualificate, giocheranno un minitorneo a quadrette con l'assegnazione dei premi di consolazione.

Sante Tregnago

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