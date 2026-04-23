Biella Motor Team sorride al Rally Vigneti Monferrini

Il Rally Vigneti Monferrini, gara valida per la Coppa Rally Zona 2, che si disputata lo scorso fine settimana tra le vigne del Monferrato ha regalato grandi soddisfazioni alla scuderia Biella Motor Team.

Nel rally moderno, spicca l’eccellente prestazione di Nicolò Ciancia Mercandino e Giuliano Santi. L’equipaggio, a bordo della Renault Clio, ha interpretato al meglio le insidiose prove astigiane, chiudendo in 29ª posizione assoluta e conquistando una prestigiosa vittoria nella classe Rally5, confermandosi ai vertici di una categoria sempre molto agguerrita.

Sotto i riflettori anche Massimo Lombardi ed Erika Bologna. Hanno corso una gara solida e concreta, chiudendo al 19° posto assoluto e conquistando il 2° posto nella classe Rally4, una delle più competitive del panorama attuale, con la loro Peugeot 208 GT Line.

Ottimo riscontro anche per Daniele Alessandro e Luca Biasioli sulla loro Renault Clio RS: sono terminati in 48ª posizione assoluta portando a casa il successo in classe RS 2.0. Podio raggiunto anche per Davide Pantone e Alberto Minacci (Citroën Saxo VTs), che hanno concluso la loro fatica in 54ª posizione assoluta, portando a casa il terzo posto nella classe R.S. Plus 1.6.

Purtroppo, la dea bendata ha voltato le spalle a Stefano Serini e Sara Poletti: l'equipaggio ossolano, dopo una gara condotta all'attacco sulla Mitsubishi Lancer Evo IX, è stato costretto al ritiro durante la PS7 mentre occupava la testa della classe N4. Sorte analoga per il navigatore Domenico Saltarella, impegnato con Diego Martinelli sulla Opel Astra GSi: per loro il ritiro è arrivato nella PS6 mentre si trovavano al comando della classe RS 2.0 Plus.

Nonostante le premesse il rally per auto storiche si è rivelato avaro di gioie per i portacolori della Biella Motor Team. Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo, in gara nel 2° Raggruppamento con la Porsche Carrera RSR, hanno dovuto fermarsi nella PS4. Medesimo destino per Saverio Alessandro e Piero Eraldo Botto, Opel Corsa GSi del 4° Raggruppamento, il cui ritiro è avvenuto durante la PS6.

In questo week end, invece, il navigatore Paolo Ferraris sarà impegnato al Rally Città di Modena, prova della Coppa Rally Zona 6, al fianco di Damiano Arena su una Renault Clio di classe Rally5 con il numero 81 sulle fiancate.