Motori, equipaggi biellesi in Marocco per il Panda Raid 2026 FOTO

Sabato 18 aprile si è concluso sulla spiaggia Atlantica di Mehdia la 18° edizione del Panda Raid 2026.

Un evento riservato alle Panda 4 x 4 e Seat Marbella 2 ruote motrici antecedenti all' anno 2003. Il Panda Raid è una corsa automobilistica nel deserto del Marocco, dove 400 equipaggi, in 6 tappe, con in media 350 km giornalieri (2100km totali), dove equipaggi e macchine vengono messi a dura prova. A questa edizione erano presenti 6 equipaggi biellesi, cinque della Biella Rider Team (Biella 4 Racing) e uno della Omega di Verona.

Ottimo il risultato di squadra per la Biella Rider Team, con gli esordienti Aimone e Comella 25°, i due Balbo 38°,Negro e Ferrero 60°, e la coppia di Longhi 62°, anche loro alla loro prima esperienza; unica nota dolente è stato il ritiro dopo la 1° tappa di Mancasola e Panetti, costretti al rientro forzato per motivi familiari. Terminavano in 137° posizione Landoni e Iaconetta per i colori del Team Omega.

Gara molto selettiva per il percorso, che ha messo a dura prova sia equipaggi che le mitiche Panda 4x4, ma che ha lasciato ai partecipanti ricordi e emozioni che sono il Panda Raid riesce a dare.