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Motori | 22 aprile 2026, 17:00

Motori, equipaggi biellesi in Marocco per il Panda Raid 2026 FOTO

Gara molto selettiva per il percorso, che ha messo a dura prova sia equipaggi che le mitiche Panda 4x4.

Motori, equipaggi biellesi in Marocco per il Panda Raid 2026 FOTO

Motori, equipaggi biellesi in Marocco per il Panda Raid 2026 FOTO

Sabato 18 aprile si è concluso sulla spiaggia Atlantica di Mehdia la 18° edizione del Panda Raid 2026.

Un evento riservato alle Panda 4 x 4 e Seat Marbella 2 ruote motrici  antecedenti all' anno 2003. Il Panda Raid è una corsa automobilistica nel deserto del Marocco, dove 400 equipaggi, in 6 tappe, con in media 350 km giornalieri (2100km totali), dove equipaggi e macchine vengono messi a dura prova. A questa edizione erano presenti 6 equipaggi biellesi, cinque della Biella Rider Team (Biella 4 Racing) e uno della Omega di Verona.

Ottimo il risultato di squadra per la Biella Rider Team, con gli esordienti Aimone e Comella 25°, i due Balbo 38°,Negro e Ferrero 60°, e la coppia di Longhi 62°, anche loro alla loro prima esperienza; unica nota dolente è stato il ritiro dopo la 1° tappa di Mancasola e Panetti, costretti al rientro forzato per motivi familiari. Terminavano in 137° posizione  Landoni e Iaconetta per i colori del Team Omega.

Gara molto selettiva per il percorso, che ha messo a dura prova sia equipaggi che le mitiche Panda 4x4, ma che ha lasciato ai partecipanti ricordi e emozioni che sono il Panda Raid riesce a dare.

Redazione g. c.

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