Tante cose da fare a Biella nel we del 21, 22 e 23 febbraio

Venerdì 21 febbraio

- Tollegno, carnevale

- Occhieppo Inferiore, Occhieppo Inferiore, Osservatorio Astronomico e Astrofisico di Cascina S.Clemente, dalle 20,45 Evoluzione Stellare - Dalle nebulose ai buchi neri

- Pollone, Biblioteca Civica Benedetto Croce, Incontro con la scrittrice Vittoria Bazzan autrice del libro "Tutto il mare che non c'è" dalle 21

- Vigliano, Palestra Comunale - Viale Alpini d'Italia, 3 Vigliano Biellese, Spettacolo di danza 'AREPO #2: nuovi autori per EBD'

- Biella, Choco Biella, inaugurazione alle 11

- Cavaglià, inaugurazione nuova sede Iris in via Rollino alle 16,30

- Biella, ore 15.00, Presentazione della mostra: Sala Convegni Fondazione Cassa di Risparmio di biella. A seguire inaugurazione mostra allo Spazio Cultura Le vedute alpine di Besso

- Biella, alle ore 18:00 si apriranno i cancelli dell’Istituto di Istruzione Superiore Eugenio Bona di Biella, per ospitare la visita di Federmanager.

- Vergnasco carnevale, serata giovani con musica

- Candelo, ore 18,00 - in sede - quinto incontro della serie "Le terze pagine del Ricetto" con tema “Chiedi che cosa era la Germania” a cura di Carlo Guglielminotti.

- Pratrivero, chiesa parrocchiale, concerto delle corali Aurora Montis, Cenni Storici, S. Bernardo

- Salussola, carnevale, serata musica

- Cossato, dalle 18:00 alle 19:30, la Biblioteca Civica di ospiterà un appuntamento speciale con la lettura ad alta voce: "La Notte dei Racconti".

Sabato 22 febbraio

- Tollegno, cena di carnevale

- Cossato, cena a base di pizzoccheri

- Biella, Choco Biella

- Biella, Karneval Run alle 14, ritrovo in piazzale Casalegno, partenza competitiva ore 15,30 e alle 16 camminata ludica con Karneval school

- Chiavazza, carnevale, cena spettacolo al teatro parrocchiale con lo show di Paolo Drigo

- Vergnasco carnevale, serata danzante, ore 23 presentazione delle maschere biellesi valsesiane e torinesi

- Vaglio di Pettinengo, Biella – Chivasso, ore 8 ritrovo piazzale Vaglio Pettinengo, 10,30 partenza primo concorrente

- Bielmonte, trofeo slalom storico Mario Ferragut, dalle 14

- Verrone, carnevale

- Gaglianico, in oratorio giornata dei ragazzi, riflessioni sul Giubileo, 16,30 giochi e merenda

- Gaglianico, Storie Off, spettacolo “La stessa luna”

- Salussola, carnevale, pomeriggio dedicato ai bimbi dalle 14,30

- Biella, Campionato Regionale di Pattinaggio al PalaPajetta

- Oropa, carnevale oratorio parrocchia Santa Maria dell'Assunta dalle 14,30 carnevale dei bambini

- Cossato, concerto “Penso Alpino e canto” ore 21 presso parrocchia di Gesu Nostra Speranza

- Casapinta, Fagiolata degli Alpini.

- Ponzone, al teatro Giletti St. James Big Band concerto, dalle 21

- Candelo, nuovo teatrino con burattini

- Bielmonte, Bocchetto Sessera, Tavigliano, BI, Uscite sulla neve sotto le stelle dalle 18,30

Domenica 23 febbraio

- Tollegno, carnevale, Santa Messa alle 10 e la sfilata per adulti e bambini per la vie del paese dalle 11, al pomeriggio carnevale dei bimbi in baita dalle 15

- Occhieppo Inferiore, distribuzione fagiolata dalle 11,30 presso il polivalente di via Caralli

- Cerrione, Tenuta Castello, via Libertà 34, il Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione”, nella cornice del grande parco del castello di Cerrione, invita ad assistere al volo di rapaci scoprendo le tecniche della falconeria nel Medioevo. Dalle 15 alle 18

- Biella, Choco Biella

- Vergnasco carnevale, ore 12 fagiolata, 14,30 carnevale bimbi e chiusura carnevale

- Verrone, carnevale dei bambini dalle 10,30 sfilata per le vie di Verrone, dalle 12 distribuzione fagiolata nel cortile esterno del castello e carnevale dei bambini presso l'oratorio dalle 15

- Pettinengo, carnevale, ore 12,30 fagiolate e ore 14 sfilata e alle 15 giochi per tutti in piazza della Vittoria

- Biella, fagiolata del Thes, in distribuzione dalle 14,30 lungo via Ivrea

- Cossila San Grato, ‘FAGIOLATA DEI CADREGAT” in distruzione dalle 15,30 al campo sportivo

- Biella, fagiolata del Gallo in Riva distribuzione dalle 12 in piazza San Giovanni Bosco

- Salussola, carnevale, Santa Messa con presentazione nuovi priori alle 10, dalle 11,30 distribuzione fagiolata

- Brusnengo, fagiolata alpina su prenotazione nella sede del gruppo in via Forte a Brusnengo

- Biella, Campionato Regionale di Pattinaggio al PalaPajetta

- Gaglianico, grande fagiolata dalle 11,30 presso la sede della pro loco in via Marconi

- Oropa, carnevale oratorio parrocchia Santa Maria dell'Assunta dalle 14,30 fagiolata Parlamento

- Crevacuore, Polenta e tapolone distribuzione dalle 10,30 in piazza centrale

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso Piazzo 25, Mostra Fotografica collettiva del Fotoclub Biella dalle 9 alle 18

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, Placido Castaldi: una vita per l'arte. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5, dal 25/1 al 23/02 "Porrajmos. Altre tracce sul sentiero per Auschwitz". Realizzata dall’Istituto di Cultura Sinta di Mantova e dall’Associazione Nevo Drom di Bolzano. Da lunedì a venerdì, su appuntamento sabato & domenica, dalle 14:30 alle 17:30.

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.